Nikita Pelizon fa una drammatica confessione al GF Vip: “A 16 anni volevo andarmene”

Nikita Pelizon fa una forte confessione su un momento della sua vita: “A 16 anni volevo andarmene”.

Nella casa del Grande Fratello Vip ci sono personalità molto forti. Per questo spesso lo scontro è inevitabile. Negli ultimi giorni il tema centrale è stato quanto successo a Marco Bellavia. Quest’ultimo sabato ha abbandonato il gioco. Il pubblico si è indignato perchè gli altri concorrenti non hanno mostrato umanità nei suoi confronti.

L’indifferenza ha accompagnato le sue giornate. In puntata abbiamo visto dei video molto forti. Più volte è stato allontanato nonostante avesse cercato in qualche modo di approcciarsi agli altri anche chiedendo semplicemente un ‘come stai’. Lo ha fatto con Giovanni Ciacci ma ha trovato un muro. Lunedì sono stati presi dei provvedimenti. Ginevra Lamborghini è stata squalificata mentre in un secondo momento Alfonso ha aperto un televoto flash. Il pubblico ha scelto di mandare a casa proprio Ciacci.

Dopo la puntata quasi tutti hanno parlato di quanto successo. Nikita Pelizon mentre parlava con Patrizia e Wilma ha fatto una confessione sulla sua vita molto forte. Ha raccontato di aver pensato da adolescente di farla finita.

Nikita Pelizon ha fatto una drammatica confessione: “A 16 anni ho pensato di andarmene”

Dopo quanto successo lunedì 3 ottobre i concorrenti hanno avuto modo di parlarne. A qualcuno ha sfiorato l’idea di abbandonare. Sara Manfuso aveva già detto durante la diretta di averlo pensato e sembrerebbe che il pensiero sia ancora lì. Anche Patrizia Rossetti parlando con i coinquilini ha accennato al fatto di voler andare via.

Non sono mancati gli scontri. Antonella Fiordelisi mentre era a tavola ha avuto un battibecco con Gegia. Ha accusato quest’ultima di non fare nulla in casa: “Chi ha passato l’aspirapolvere in camera?!” ha risposto la concorrente. Nel pomeriggio Nikita Pelizon mentre parlava con Wilma e Patrizia ha raccontato un momento difficile della sua vita.

Aveva 16 anni e aveva pensato di farla finita: “A 16 anni stavo prendendo una decisione molto drastica. Dicevo non ho scelto io di essere in vita e posso scegliere quando andarmene, e volevo andarmene. Stavo facendo tutto il kit per andare e mi hanno bloccato in tempo”, ha confessato la concorrente. Ha spiegato che qualche giorno prima aveva notato la luna a metà e le nuvole rose e che quando vede queste cose pensa a quel momento. Dice che se avesse fatto qualcosa non le avrebbe mai viste: “Quando vedo queste cose qua penso a quel momento lì che stavo decidendo di andarmene, e dico ‘non avrei mai potuto vedere queste cose'”. Nikita ha raccontato un momento della sua adolescenza e spiega che adesso quando guarda queste cose belle lo fa per lei ma anche per chi non c’è più: “So che le stiamo guardando insieme”.