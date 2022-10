Paura per il famoso cantante: ha avuto un malore durante il concerto, “Un dolore profondo”

L’amatissimo cantante costretto ad interrompere il suo concerto a causa di un malore: l’ex membro della storica band ha spiegato tutto ai fan.

A poca distanza da un’intossicazione che l’estate scorsa gli aveva impedito di portare a termine un’altra esibizione dal vivo in Puglia, uno dei cantanti più celebri dell’intero panorama musicale italiano è stato colpito da un altro malore. Anche stavolta è accaduto nel corso di un live. Dopo aver ricevuto i soccorsi necessari ha poi postato un messaggio per i fan suoi suoi profili social spiegando cosa gli è successo.

Quando in Puglia era stato ricoverato, aveva ringraziato pubblicamente il Dottor Pepe e tutto il suo staff dell’ospedale di San Pio di Castellaneta, in provincia di Taranto. L’ultimo episodio ha invece avuto luogo in Piazza Maggiore a Bologna, nel corso dei festeggiamenti per il Patrono San Petronio.

Radio Bruno ha condiviso su Facebook il video che mostra l’artista circondato dal personale medico che evidentemente gli ha consigliato di annullare il concerto: “Vi do appuntamento alla prossima volta, quando sarò un attimino più tonico, ma mi dicono che è il momento di lasciar stare”, aveva detto sul palco.

Il giorno seguente il cantante è poi intervenuto con dei post sui social per ringraziare le persone presenti della comprensione. Ha inoltre rivelato un retroscena sulla vicenda.

Ha un malore ed annulla il concerto: il cantante racconta tutto

E’ l’ex Pooh Dodi Battaglia il protagonista dello spiacevole episodio. Dopo aver salutato, ringraziato e tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute, ha voluto anche chiarire la vera causa del suo malore.

A quanto pare, lo stress non c’entrerebbe granché: “Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere”.

Ciò che lo avrebbe davvero danneggiato a livello emotivo e di conseguenza fisico, sarebbe un articolo su di lui e la serata dello scorso 25 settembre in onore del compianto Stefano D’Orazio. Evento a cui, purtroppo, Dodi non ha potuto partecipare: “Un dolore profondo”, che non gli avrebbe permesso di dormire per diverse notti.

“Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito”, ha spiegato Battaglia.

Felici di sapere che Dodi Battaglia stia meglio, gli auguriamo di riprendere al più presto i suoi imperdibili concerti.