Pio D’Antini irriconoscibile anni fa: questa foto del passato vi lascerà senza parole

Pio D’Antini irriconoscibile anni fa: in questa foto che risale al passato non sembra lui.

Pio D’Antini insieme ad Amedeo Grieco forma da anni un duo comico di successo. Irriverenti e spesso fuori luogo per alcune battute che si lasciano andare, dividono il pubblico. C’è una parte che li sostiene, che vede il loro atteggiamento e quello che dicono un modo anche per rompere regole rigide della società e chi invece ritiene siano inopportuni e troppo superficiali.

Da mercoledì 28 settembre sono tornati in televisione con il loro show Emigratis. Un ritorno scoppiettante che ha visto la presenza di tanti ospiti. Chi ha seguito la prima puntata avrà notato da subito le tematiche affrontate, molto importanti anche se portate in scena nel segno dell’ironia, sfrontatezza e dell’eccesso con il loro comportamento e il parlare schietto. Tra gli ospiti abbiamo visto Mahmood che nel giro di pochi minuti si è liberato dei comici. Ha dato loro i soldi e sono andati via. Non è successo lo stesso per Roberto Bolle. Il ballerino dal palco aveva detto di aspettare per l’incontro ma una volta fuori è fuggito.

Pio e Amedeo sono stati accolti molto bene da Elisabetta Franchi. La stilista li ha ospitati a casa sua e nel corso del pranzo si è lasciata andare, sotto le domande irriverenti’ dei due, ad un racconto sulla sua vita. Parliamo di Pio, il comico ha 39 anni ed è nato a Foggia. Come Amedeo, è molto seguito sui social. Dopo i primi passi in tv sono arrivati sempre più in alto. Ma avete mai visto com’era anni fa D’Antini? In questo scatto del passato farete fatica a riconoscerlo.

Pio D’Antini irriconoscibile anni fa: in questa foto farete fatica a riconoscerlo

La nuova edizione di Emigratis ha esordito con la prima puntata mercoledì 28 settembre. Il format ha portato in scena tematiche importanti affrontate da Pio e Amedeo con i loro modi ormai noti, nel segno della sfrontatezza, dell’eccessività e dell’ironia. Diversi sono stati gli ospiti e qualcuno li ha accolti fin troppo bene.

Elisabetta Franchi li ha invitati nella sua dimora non sapendo sicuramente a cosa sarebbe andata incontro. Infatti, dopo il pranzo, si sono recati in un suo negozio. Con la scusa di portare dei vestiti ai loro parenti, hanno praticamente svuotato il locale portando via migliaia di euro in vestiti. Entrambi i comici sono molto amati e tanto seguiti, anche sui social. Spulciando sul canale instagram di Pio abbiamo recuperato una sua vecchia foto: avete mai visto com’era anni fa?

Questo è uno scatto del comico, privo di data, pubblicato sul suo profilo nel 2017, in cui è completamente diverso. Anni fa aveva i capelli molto più lunghi e una diversa acconciatura: “Qui è quando riempivo gli stadi ai concerti”, scrive a corredo. Così l’avreste mai riconosciuto?