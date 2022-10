Si sposano finalmente: “Coroniamo il nostro sogno dopo 12 anni di fidanzamento”

I due piccioncini finalmente si sposano: la coppia ha raccontato in tv di stare realizzando il proprio sogno dopo 12 anni di fidanzamento.

Sono trascorsi pochissime settimane da quando l’amata coppia di Mediaset è convolata a nozze dopo più di 10 anni di fidanzamento, ma adesso altri due giovanissimi piccioncini hanno rivelato in tv di stare realizzando il loro grande sogno.

“Coroniamo il nostro grande sogno dopo ben 12 anni di fidanzamento”, è con queste parole che i due giovani ragazzi hanno annunciato che finalmente si sposano. Un annuncio davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere, che ha fatto esplodere di gioia tutto il pubblico in studio.

Chi lo dice che lo storie d’amore che durano da un pezzo sono destinate a terminare? C’è chi, infatti, dopo aver condiviso tantissimi anni insieme ed un pezzo di vita non possono fare a meno che continuare in due il loro percorso, decidendo di convolare a nozze. È questo quello che hanno raccontato due giovanissimi innamorati in un un noto programma tv.

Dopo 12 anni di fidanzamento finalmente si sposano: grande gioia per loro

L’annuncio è stato così di sorpresa che il pubblico di Canale 5, appena annunciate queste parole, non hanno potuto fare a meno di esultare. Giunti nella famosa trasmissione di Mediaset per mostrare a tutti il loro talento, i due giovanissimi piccioncini hanno rivelato una clamorosa novità dei prossimi mesi: si sposano! A distanza di ben 12 anni dal loro primo incontro e dalla nascita del loro amore, la coppia ha scelto di compiere il grande passo!

Avete seguito anche la puntata di Sabato 1 Ottobre di Tu si que vales? In onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa, la terza puntata dello show del Sabato sera ha regalato al suo pubblico numerosissime esibizioni che hanno lasciato a bocca aperta. Tra questa, c’è stata anche la perfomance di Lorena e Simone, due giovanissimi ragazzi affetti dalla sindrome di down che hanno fatto emozionare tutti a suon di merengue.

Appena terminata la loro esibizione, i due piccioncini hanno annunciato di stare realizzando il loro più grande sogno: a distanza di quasi 12 anni dal loro fidanzamento, Lorena e Simone convoleranno a nozze il prossimo 3 Giugno.

Tantissimi auguri a questa giovanissima coppia!