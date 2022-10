La suocera di Aurora Ramazzotti è meravigliosa: eccola insieme a Michelle Hunziker, due nonne al ‘top’.

Aurora Ramazzotti ha confermato di essere in dolce attesa. La notizia era arrivata come indiscrezione attraverso il settimanale Chi. Inizialmente quando uscì fuori non trovò conferma dalla diretta interessata. Circa due settimane fa la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha pubblicato un video con delle riprese inequivocabili.

Ha prima percorso tutti gli anni in cui era uscita la notizia di una sua possibile gravidanza fino ad arrivare all’ultimo momento. Il suo fidanzato, Goffredo Cerza, nel video si avvicina portandole un panino e lei esordisce dicendo che voleva un doppio cheeseburger. Goffredo ha esclamato: “Ma non è che sei incinta?“, e la risposta ironica della giovane ne ha dato conferma. A corredo del video aveva scritto: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente“. Ha emozionato il gesto di Eros Ramazzotti che durante il suo concerto all’Arena di Verona ha fatto una dedica speciale a sua figlia: “Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare insieme a me che sia maglio che sia femmina”.

Nelle ultime ore Aurora ha svelato il sesso del bebè: diventerà mamma per la prima volta di un maschietto. Michelle Hunziker non è riuscita a trattenere l’emozione e ha pubblicato una foto tra le sue storie in cui appare con le lacrime di gioia. Proprio Michelle qualche giorno fa aveva pubblicato nelle sue ig una foto in cui si mostrava insieme alla suocera della futura mamma: eccole insieme mentre passeggiano in giro per la città!

La suocera di Aurora Ramazzotti è meravigliosa: nonne ‘top’ insieme a Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventeranno genitori di un maschietto. Lo ha svelato nelle ultime ore la giovane condividendo una serie di immagini della festa organizzata per scoprire il sesso del bebè. Il futuro nonno Eros ha reagito condividendo sui social, tra le sue storie, un cuore di colore azzurro.

E’ arrivata ovviamente anche la reazione di Michelle Hunziker che ha pubblicato una foto sui social in cui si mostra con le lacrime agli occhi: “Io dopo averlo appena saputo“, scrive a corredo. Proprio Michelle qualche giorno fa aveva condiviso una foto insieme alla suocera di sua figlia, l’avete mai vista?

Sembra che tra le due ci sia un bellissimo rapporto. Nello scatto mentre attraversano la strada si guardano e tra le mani hanno delle compere. La conduttrice a corredo ha scritto: “Nonne“. La mamma di Goffredo, il fidanzato di Aurora, è una bellissima donna. Che dire, due nonne in giro per la città, felici e più affiatate che mai.