Arisa confessa: “Voglio diventare madre”, cosa ha pensato di fare la cantante

Arisa confessa: “Voglio diventare madre”, cosa ha pensato di fare l’amatissima cantante, tornata ad Amici nel ruolo di prof.

È una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale, ma, da qualche anno, è anche un personaggio tv di grande successo. Parliamo di Arisa, che, dopo un anno, è tornata dietro la cattedra della scuola di Amici.

Dopo aver scelto di partecipare a Ballando con le stelle (e aver vinto!), Arisa è tornata nel programma di Maria De Filippi, nel ruolo di insegnante di canto. E proprio in collegamento dallo studio di Amici, la cantante si è raccontata ai microfoni di Verissimo, parlando anche del suo desiderio di maternità. In seguito le sue parole.

“Voglio diventare madre”: la confessione di Arisa nello studio di Verissimo

Come sempre senza filtri. Arisa si è raccontata a cuore aperto, nel corso dell’ultima puntata di Verissimo. In collegamento con Silvia Toffanin dallo studio di Amici, la cantante ha espresso la sua gioia nel ritornare nella trasmissione di Canale 5: “Sto proprio bene qui”. Nel corso dell’intervista, Arisa si è messa a nudo, ripercorrendo i suoi 40 anni, parlando dell’amore per la sua famiglia e, in generale, di amore.

A questo proposito, Arisa ha confessato di aver sofferto tantissimo per amore, ma di aver amato davvero una sola volta nella sua vita. “Ti rendi conto che l’amore non è una cosa che finisce, si trasforma. Spesso l’amore più grande non è quello che aderisce alla nostra idea, è senza confini, possesso Quasi una cosa che somiglia più all’amore tra fratelli. Strano, ma è così per me”. Per Arisa, amare vuol dire essere felici per l’altra persona anche se il motivo della sua felicità non sei tu: “L‘amore non dura per sempre, ma gli effetti di un amore vero ti durano per sempre. L’amore vero è una sorta di magia che ti cambia e rimane con te”.

La cantante ha ammesso di essere single, rivelando di essere pronta a stare con qualcuno solo se è qualcosa di speciale e magico. La cantante ammette che, dopo aver provato qualcosa di davvero forte, non è disposta ad accontentarsi. A Silvia Toffanin, però, Arisa rivela di avere ancora il desiderio di diventare mamma: “Certo, mi piacerebbe anche adottarlo un bambino. Sento l’istinto materno. Ce l’ho con gli uomini, con i ragazzi di Amici, ce l’ho con le mie amiche. Sono una persona molto amorevole, o almeno ci provo”. E Silvia Toffanin, con la sua solita dolcezza, non ha potuto che confermare le parole della sua ospite.

Ricordiamo che Arisa è una nuova prof di Canto di Amici 22, affiancata da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini: la cantante ha preso il posto di Anna Pettinelli. A lasciare la cattedra, ma di ballo, anche Veronica Peparini, sostituita da Emanuel Lo: con lui, ad insegnare danza, la veterana Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. State seguendo questa nuova edizione del talent show più longevo della nostra tv?