Avete mai visto la bellissima sorella di Pamela Prati? Affascinante quanto lei

Soubrette dalla carriera incredibile, Pamela Prati è per la seconda volta una concorrente del GF Vip: spunta lo scatto con sua sorella!

Il pubblico italiano la conosce da decenni, ma il suo fascino sembra non risentire degli effetti del tempo. Lo stiamo vedendo anche ora che, per la seconda volta, Pamela Prati è tra i concorrenti del GF Vip, giunto alla sua settima edizione. Un percorso che la celebre ex star del Bagaglino ha deciso di ripetere, stavolta con presupposti differenti, dopo l’esperienza fatta nel 2016 e conclusasi con una squalifica.

Ricorderete che la bellissima 63enne sarda fu infatti protagonista di un litigio con Alfonso Signorini, all’epoca opinionista al fianco della conduttrice Ilary Blasi, rimasto iconico nella storia della tv. Quest’anno, contrariamente a quanto immaginavano alcuni, Pamela sta vivendo la sua nuova avventura con uno spirito molto più consapevole che sta conquistando sempre di più i telespettatori.

In questi anni c’è stato poi l”affair Mark Caltagirone’, vicenda piuttosto bizzarra e ancora oggi rimasta in gran parte un mistero. Già durante la prima puntata di questa stagione del GF Vip iniziata da poco più di due settimane, Signorini aveva annunciato che la Prati farà finalmente chiarezza su quanto accaduto. Intanto nei primi giorni trascorsi nella casa, tra lei e Marco Bellavia sembrava essere nato un certo feeling con tanto di fan al seguito.

Purtroppo, il precoce abbandono del gioco da parte dell’ex conduttore di Bim Bum Bam ha reso impossibile uno sviluppo ulteriore del rapporto ma la gieffina si è detta intenzionata a frequentarlo fuori e chissà che tra loro non abbia inizio una nuova love-story.

C’è forse un aspetto della vita privata di Pamela che non tutti conoscono: sapete chi è sua sorella?

Pamela Prati in foto con sua sorella: sono una il ritratto dell’altra!

La Prati, all’anagrafe Paola Pireddu, ha ben cinque fratelli ed è cresciuta in collegio a causa del periodo difficile attraversato dalla madre lasciata dal marito. “Mamma, vedova di guerra, abbandonata da mio padre, operaia a tempo pieno alla Galbani, non riusciva a crescerci da sola. L’unica soluzione era affidarci a un istituto”, raccontò in un’intervista rilasciata a Gente.

Le tre sorelle della soubrette sono Maria, Caterina e Sebastiana Pireddu, che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Non essendo personaggi pubblici, non è facile reperire molte informazioni sulla loro vita. Sappiamo però che Maria ha un figlio di nome Claudio e che da due anni condivide lo stesso tetto con Pamela.

Nella foto che vi mostriamo, tratta dal profilo Instagram dell’ex primadonna del Bagaglino, la gieffina appare invece con sua sorella Sebastiana. Si nota immediatamente la loro straordinaria somiglianza, soprattutto nello sguardo e nella forma del viso.

Fascino identico, non c’è che dire!