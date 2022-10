La corteggiatrice ‘non scelta’ di Luca Salatino si è fidanzata: anche lui è un ex di Uomini e Donne; la prima foto di coppia.

Luca Salatino è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 7. Nella casa di Cinecittà, lo chef romano si sta facendo conoscere a 360 gradi, come già aveva iniziato a fare nello studio di Uomini e Donne.

Luca è stato, infatti, uno dei protagonisti della passata edizione della trasmissione di Maria De Filippi. Trasmissione dove ha conosciuto il grande amore: la storia con Soraia, la corteggiatrice con cui ha lasciato lo studio, procede a gonfie vele. La dolcissima ex corteggiatrice è entrata anche nella casa del GF Vip, per fare una sorprese alla sua metà. La scelta di Luca la ricordiamo tutti, ma ricordate la non scelta? Il tronista ha preferito Soraia alla sua ‘rivale’ Lilli Pugliese, molto amata dal pubblico a casa. Una delusione forte per la ragazza, che, però, oggi ha ritrovato il sorriso al fianco di un altro uomo. Che conosciamo benissimo: anche lui ha partecipato al programma di Canale 5! Scopriamo tutto sulla nuova coppia.

Ricordate Lilli, la corteggiatrice non scelta da Luca Salatino? Eccola col suo nuovo fidanzato

Luca e Soraia sono sempre più innamorati. La coppia si è formata lo scorso anno a Uomini e Donne, tra lo scetticismo di una parte del pubblico. In molti, infatti, “tifavano” per la corteggiatrice rivale di Soraia, Lilli Pugliese. Anche con quest’ultima, infatti, il tronista romano aveva creato un bel feeling, ma il suo cuore, al termine del percorso, batteva solo per Soraia. Un brutto colpo per Lilli, che si era legata non poco a Luca, nel corso dei mesi passati nel programma. Niente lieto fine per lei nella trasmissione, ma il vero amore, per lei, è arrivato lontano dalle telecamere.

L’ex corteggiatrice si è fidanzata e, nelle scorse ore, sono trapelati i primi scatti social insieme. Anche lui è un’ex corteggiatore di Uomini e Donne e, come ha rivelato in un’intervista a Più Donna, tutto è nato con uno scambio di messaggi su Instagram. Si tratta di Simone Florian, ex corteggiatore di Jessica Antonini, che ad agosto è tornato single, dopo la fine di una relazione di due anni con Eleonora Prezioso.

“Sono io che ho cercato Lilli. Le ho mandato un messaggio su Instagram e le dicevo che avevo apprezzato molto come si era comportata all’interno di Uomini e Donne. Mi è apparso un suo piccolo video su Instagram molto casualmente, un video in cui lei è in puntata”, ha dichiarato Simone, che ha capito, con quelle poche immagini, di essere molto simile a Lilli. “Lei ha sofferto tanto, io ho sofferto tanto, ho trovato delle similitudini nel nostro carattere. Io le ho scritto e dopo ci siamo visti”.

A Più Donna, Simone racconta che Lilli non lo aveva seguito a Uomini e Donne, ma la sorella gemella sì: è stata lei a consigliare all’ex corteggiatrice di uscire con lui, descrivendolo come un bravo ragazzo. “Quando ci siamo visti c’è stato un colpo di fulmine da parte di entrambi e adesso stiamo insieme“, ha rivelato Simone. Che ci tiene a specificare che la loro storia è nata per caso, ma non si tratta di una “storiella”: ci sono tutte le intenzioni di costruire qualcosa di bello e serio.

“La risposta l’ho trovata dentro i tuoi occhi”, ha scritto Simone nella didascalia all’ultimo scatto condiviso sul suo Instagram. “E io nei tuoi”, è la risposta di Lilli. Il primo scatto di coppia, nel quale i due appaiono stretti e complici, l’uno tra le braccia dell’altra. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa meravigliosa neo coppia. Vi piacciono insieme?