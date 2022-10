Il dramma dell’ex vippona: “Oggi mi pento”, cos’è successo

Il dramma dell’ex vippona, lo ha raccontato dopo anni in un’intervista: “Oggi mi pento”.

Capita a tutti nella vita di fare qualcosa e di pentirsene subito dopo. Certo, se parliamo di piccolezze col tempo il pensiero va oltre e passa. Se invece il rimorso tende a mangiarci vuol dire che quel che è accaduto ci ha segnato: abbiamo fatto la scelta giusta o sbagliata? Non possiamo dare una risposta, la vita è imprevedibile e noi stessi lo siamo.

Il pentimento spesso tende ad accompagnarci per molto tempo, anche per sempre. Ci sono cose che non possono essere messe da parte. E’ quello che è successo ad un’amata ex vippona che in una vecchia intervista ha raccontato di essersi pentita di aver compiuto quella scelta. E’ passato molto tempo da allora ma soltanto dopo anni lo ha raccontato svelando per la prima volta cosa ha vissuto: “Non ne ho mai parlato ma è ora di liberarmi di questo peso”, aveva detto.

Il dramma dell’ex vippona: “Oggi mi pento”, che cosa ha raccontato tempo fa

Da poche settimane è iniziata una nuova edizione del Grande Fratello Vip con nuovi personaggi e tante novità. Ogni anno, da quando il reality esiste, abbiamo la possibilità di conoscere meglio chi entra a far parte del gioco. In precedenza erano le persone non note ad accompagnarci. C’è stata poi la svolta con la fine del GF Nip e l’esordio del GF Vip.

Naturalmente anche la televisione è in continua evoluzione, tutto potrebbe tornare o proseguire come succede da alcuni anni. Tra i tanti personaggi che abbiamo visto in quella casa c’è una ex geffina che in una vecchia intervista al settimanale Chi raccontò di una scelta compiuta anni fa di cui si è pentita: ha confessato di aver abortito a 26 anni. Antonella Elia ha spiegato che questo è un suo grande rimpianto: “Il mio grande rimpianto? Un aborto a 26 anni. Non ne ho mai parlato ma è ora di liberarmi di questo peso”.

Spiegò di aver interrotto volontariamente la gravidanza. All’epoca non voleva crescere un bambino con un uomo con cui sapeva di non poter costruire nulla. La showgirl raccontò che voleva essere libera ma negli anni quella libertà che tanto ha auspicato le si è ritorta contro. “Ero giovanissima, lavoravo a La corrida” con Corrado e così ho segnato la mia vita”, aveva confessato. Antonella aveva 26 anni quando scelse di sua volontà di abortire. Il pensiero di crescere un bambino con una persona con cui non poteva avere un futuro la portò a questa scelta. Era giovane, lavorava a La corrida. Dopo anni però si è pentita e ha confessato, al tempo dell’intervista, di sentirsi incompleta per non aver realizzato una cosa bella.