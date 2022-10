GF Vip, è successo questa notte mentre erano in giardino: si avvicina al concorrente e lo bacia.

Nel tardo pomeriggio di ieri c’è stato l’abbandono di Sara Manfuso dal GF Vip. L’opinionista ha deciso di lasciare il gioco. Nella puntata scorsa, parlando con Signorini, aveva comunicato la volontà di abbandonare dopo quanto successo nei confronti di Marco Bellavia.

Mentre stava salutando gli altri ha detto: “Non volevo tradire la mia storia. Non siamo tutti delle m****. Siamo persone dignitose che lottano. Voglio incontrare anche Marco quando uscirò”. Ha così abbandonato il gioco. Gli altri concorrenti in serata si sono divertiti tra balli e tanta musica. In questi giorni abbiamo visto che c’è stato un avvicinamento tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo però aveva mostrato interesse inizialmente anche per altre persone.

In puntata ha detto di aver cambiato atteggiamento proprio per la concorrente. C’è però qualcuno che ha svelato di provare un coinvolgimento per Edoardo. Alberto De Pisis ha confidato in settimana del suo interesse. Si è allontanato quando ha visto che l’assistente di Forum ha rivolto la sua attenzione ad Antonella. In queste ore, in mezzo alla festa, è successo qualcosa di inaspettato.

GF Vip, si avvicina al concorrente e lo bacia: subito dopo accade qualcosa di inaspettato

Dopo l’abbandono di Sara Manfuso gli altri concorrenti hanno organizzato una serata tra balli e tanta musica. Si sono divertiti, hanno scherzato e hanno parlato del più e del meno. Mentre tutti erano in giardino, c’era Edoardo in piedi ed Alberto De Pisis seduto.

Ad un certo punto, il primo si è avvicinato al secondo e improvvisamente lo ha baciato sulla guancia. Un bacio arrivato in modo del tutto inaspettato. Proprio Alberto aveva confidato in settimana del suo interesse per Edoardo. Aveva deciso di mettersi da parte perchè aveva notato l’interesse di quest’ultimo nei confronti di Antonella Fiordelisi. Anche in puntata si è parlato di questa storia che sembra stia nascendo anche se la concorrente pensa che Edoardo abbia lo stesso atteggiamento un po’ con tutti. Cosa che il giovane ha negato, dicendo di aver cambiato modo di approcciarsi agli altri per lei. Sta di fatto che Edoardo avvicinandosi questa notte ad Alberto lo ha mandato completamente in crisi.

Conosciamo ormai bene il suo interesse e questo gesto lo ha fatto cadere nello sconforto. Gli altri concorrenti presenti, come Antonino, gli hanno fatto capire che Edoardo sa del suo coinvolgimento: “Lui sa bene che a te piace. Fa il provolone con te dalla mattina alla sera. Si è capito subito e lui lo sa fidati”. Alberto ha poi confermato e ha raccontato di avergli detto di non essere geloso per non dargli soddisfazione: “Sì a me piace. Gli ho detto di non essere geloso per non dargli soddisfazione ma è perchè non voglio affrontare l’argomento“.