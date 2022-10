GF Vip, clamoroso: c’entra Marco Bellavia, cosa sta succedendo

GF Vip, clamorosa anticipazione su Marco Bellavia: accadrà questa sera in diretta, nel corso della nuova puntata del reality show.

Da alcuni giorni, ormai, non si parla di altro. Quello che è accaduto nella casa del GF Vip al concorrente Marco Bellavia ha indignato i telespettatori, che, a gran voce, hanno chiesto provvedimenti. Provvedimenti che sono arrivati, con la squalifica diretta di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci.

“Un’orrenda pagina di televisione”, sono state le parole che Alfonso Signorini ha utilizzato per descrivere quanto è successo. Signorini che, questa sera, giovedì 6 ottobre 2022, tornerà con una nuova puntata in diretta. Una puntata che si preannuncia meno complicata della precedente, ma non mancheranno i colpi di scena. Uno è stato anticipato proprio poco fa da Federica Panicucci, nella consueta parentesi sul GF Vip di Mattino Cinque. Un’anticipazione che riguarda proprio l’ex concorrente del reality Marco Bellavia. Ecco cosa accadrà.

Marco Bellavia torna al GF Vip: cosa accadrà nella puntata di stasera

Marco Bellavia si è ufficialmente ritirato dalla casa del GF Vip lo scorso sabato 1 ottobre 2022. Dopo alcuni giorni di profonda difficoltà, l’ex volto di Bim Bum Bam ha deciso di lasciare il gioco, rendendosi conto di non essere in grado di continuare. Nella casa, Marco ha parlato dei suoi problemi di natura psicologica, manifestando il desiderio di condividere la sua storia con gli altri e chiedendo diverse volte aiuto. Di fronte, però, il concorrente ha trovato un muro: fatta eccezione per poche persone, nessuno ha mostrato empatia e solidarietà nei suoi confronti. Al contrario, in molti hanno utilizzato parole sgradevoli e, come nel caso di Ginevra, frasi da squalifica. Cosa pensa Marco di tutto questo?

Dopo la bufera nata sui social in seguito al suo ritiro, il concorrente è apparso sui social in un breve video in compagnia del figlio. Immagini in cui appare sereno e rilassato, al fianco del suo grande amore. Del GF Vip, al momento, non ha ancora parlato, ma bisognerà attendere solo qualche ora. Come rivelato da Federica Panicucci a Mattino Cinque, Marco tornerà a parlare e lo farà proprio al GF Vip, nel corso della diretta di questa sera!

“Questa sera Marco Bellavia romperà il silenzio, questa sera parlerà ad Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, in prima serata su Canale 5. Ci saranno delle rivelazioni clamorose“. Queste le parole della conduttrice, che lasciano pensare che il concorrente abbia qualcosa di molto importante da dire. Resta da capire se Marco sarà presente in studio o in collegamento e se avrà un confronto con i suoi ex coinquilini. Per scoprire tutto, non ci resta che attendere le 21 e 40 per una nuova, ricchissima, diretta.