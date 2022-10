GF Vip, Nikita Pelizon parla della storia tra Edoardo e Antonella Fiordelisi e svela cosa le ha detto la concorrente.

Il Grande Fratello Vip è al centro dell’attenzione di tutti dopo il bullismo fatto nei confronti di Marco Bellavia. La puntata scorsa si è concentrata su quanto successo. Nei giorni precedenti il pubblico si era fortemente indignato chiedendo squalifiche e provvedimenti. Marco in casa aveva chiesto aiuto agli altri ma aveva trovato soltanto indifferenza.

Parlando con Antonella Fiordelisi aveva raccontato dei suoi problemi mentali, rivelando di aver avuto attacchi di panico in metropolitana e di aver capito negli ultimi tempi di essere una persona empatica. Le immagini che Signorini ha mandato in onda hanno spiazzato tutti. L’indifferenza degli altri si è fatta sentire, per esempio, quando il mental coach era a terra dietro al divano e Attilio Romita e Giovanni Ciacci camminando di lato non lo hanno considerato. Questo è solo un episodio ma ce ne sono molti. Dopo la puntata Sara Manfuso, per quanto successo, aveva riferito di voler abbandonare il gioco.

Azione che ha scelto di fare nelle ultime ore. L’opinionista ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Non abbiamo visto cos’è successo poco prima perchè per problemi tecnici la diretta per ore non c’è stata. Quando il problema è stato risolto abbiamo visto Sara che abbandonava. Quest’anno la casa è continuamente animata da litigi e discussioni. C’è tanta tensione ma c’è anche l’affetto. In questi ultimi giorni Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono molto avvicinati. C’è qualcuno però che non crede a questa storia. Parliamo di Nikita Pelizon che parlando con Cristina ha anche svelato che cosa le ha detto la Fiordelisi.

GF Vip, Nikita Pelizon lo dice chiaramente: “Per Antonella, la storia con Edoardo è una dinamica”

In questi giorni c’è stato un forte avvicinamento tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. La giovane non ha nascosto di provare un interesse e lo stesso è accaduto per il concorrente. Anche se quest’ultimo si è mostrato molto affettuoso nei confronti di altre persone in casa tanto da aver alzato i dubbi di Antonella.

In puntata Edoardo ha fatto capire di aver cambiato atteggiamento solo per lei. Sembrerebbe che adesso siano più vicini. Qualcuno però non è convinto di questa storia che sta nascendo. Nikita Pelizon parlando con Cristina Quaranta lo ha detto chiaramente: “Per Antonella la storia con Edoardo è una dinamica”. Ha poi svelato che cosa le ha detto la concorrente.

Nikita ha detto che, secondo il suo parere, ad Antonella non interessa Edoardo, e ha poi rivelato: “Quando stavamo giocando a pallavolo, Antonella fa ‘ognuno ha la sua strategia’. Guarda caso questa settimana dinamiche ce ne sono state poche. Edoardo è una preda facile. Ci ha provato prima con tutte le ragazze e da chi ha ricevuto un po’ di feedback, da lei. Lei è intelligente e ha capito”. La concorrente ha anche riferito che la Fiordelisi è nella casa perchè vuole lavorare in televisione, vuole farsi vedere e ha bisogno di creare dinamiche.