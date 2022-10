Gegia e Antonella Fiordelisi continuano a litigare per quanto accaduto con Marco Bellavia: l’attrice ammette a Nikita di avere un timore in particolare.

Il caso Marco Bellavia ha avuto conseguenze pesanti sull’atmosfera nella casa del GF Vip. I concorrenti tirati in ballo da Alfonso Signorini durante la scorsa puntata del programma sembrano non essere affatto convinti di aver commesso gravi errori. Patrizia Rossetti, ad esempio, non ha nascosto il suo disappunto per le critiche ricevute dai social e per il trattamento del conduttore.

Quello di ieri, poi, è stato un pomeriggio alquanto anomalo: dopo ore ed ore di interruzione della diretta su Mediaset Extra, quando finalmente è stato ripristinato il collegamento live, abbiamo visto Sara Manfuso andar via dal gioco e uscire dalla porta rossa. Anche lei, pesantemente criticata da Sonia Bruganelli per la scarsa empatia mostrata verso Bellavia, non ha trovato giusto quanto successo, alla luce delle sue battaglie personali contro la violenza ed i soprusi in generale.

Intanto, Antonella Fiordelisi sembra sempre più decisa a far cadere le maschere dei coinquilini ad una ad una e dopo la diretta dello scorso lunedì, parlando con Edoardo Donnamaria, ha detto molto chiaramente: “Vendicherò Marco”. Nella black list dell’ex schermitrice ci sarebbe soprattutto Gegia. L’attrice, con tanto di laurea in psicologia e non solo, ha avuto effettivamente atteggiamenti molto duri con Marco e la cosa non è affatto andata giù al popolo del web.

Gegia si lamenta di Antonella ed ammette qual è la sua maggiore paura

Questa mattina, le due ‘nemiche’ si sono ritrovate in giardino e la 24enne campana ha di nuovo rinfacciato alla coinquilina il suo pianto per l’uscita di Giovanni Ciacci e la sua indifferenza verso Bellavia. Visibilmente stanca delle provocazioni di Antonella, Gegia le ha risposto che ormai è inutile stare a ribadire i soliti concetti e che a lei è dispiaciuta l’uscita di Ciacci ma non quella di Marco.

Nel bagno, l’attrice ha poi ripreso il discorso con Edoardo Donnamaria e con Nikita Pelizon: “Ha ricominciato un’altra volta in una maniera terribile”. Poi ha confessato all’ex concorrente di Pechino Express di temere un’eventuale nomination insieme alla Fiordelisi: “Guarda, io se vado a casa, non è che mi dispiace, perché tanto vado in studio, sai…Mi dispiacerebbe perdere con lei, perché significherebbe allora che vince il pettegolezzo. Ma se il Signore così ha deciso, va bene così”.

Gegia non è l’unica a preoccuparsi per le nomination di stasera: anche un’altra concorrente ‘senior’ ha cercato ieri sera di accordarsi con i compagni per la puntata, infrangendo tra l’altro il regolamento del programma.

Come andrà a finire questa ‘guerra’? Per scoprirlo, non perdetevi la puntata di questa sera su Canale 5!