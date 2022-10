GF Vip, Wilma Goich cerca di non farsi sentire e lo dice chiaramente: “Bisogna mettersi d’accordo”

GF Vip, Wilma Goich convinta di non essere sentita lo dice chiaramente agli altri: è successo questa notte.

Nelle scorse ore Sara Manfuso ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. L’opinionista aveva durante la precedente puntata fatto sapere di voler andare via. Più volte aveva confidato di essere pronta ad uscire dopo quanto successo per la questione bullismo nei confronti di Marco Bellavia.

Dopo che per ore la diretta del reality è stata interrotta per un problema tecnico quando è tornata, dopo pochi minuti, abbiamo visto la scena che Sara abbandonava salutando tutti gli altri. Prima di uscire ha detto di voler incontrare Marco: “Non volevo tradire la mia storia. Non siamo tutti delle m****, siamo persone dignitose che lottano. Voglio incontrare anche Marco quando uscirò”, ha riferito.

Dopo il suo addio la vita in casa è proseguita e questa notte i concorrenti si sono divertiti tra di loro ballando e scherzando. C’è stato un forte avvicinamento tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria anche se, in particolare la giovane, prova molti dubbi a causa del comportamento dell’assistente di Forum. Wilma Goich mentre stava chiacchierando in salone pensando di non essere sentita ha detto qualcosa, cercando di eludere il microfono.

GF Vip, Wilma Goich convinta di non essere sentita lo dice chiaramente

La puntata scorsa si è concentrata su quanto successo nei confronti di Marco Bellavia. Molti concorrenti non si sono comportanti bene e gli hanno mostrato soltanto indifferenza e poca umanità. Il pubblico ha chiesto a voce alta un intervento e così è stato. Alfonso Signorini ha aperto la puntata parlando di quanto accaduto, partendo dall’inizio, dall’entrata di Bellavia. Ginevra Lamborghini è stata squalificata. In seguito è stato aperto un televoto flash per decidere l’eliminato tra Ciacci, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Gegia che ha portato all’eliminazione del primo.

In queste ore ci sono stati alcuni problemi per il reality. Per molte ore la diretta è stata interrotta. Sembrava essersi ripresa ma dopo appena qualche minuto il problema è tornato. Soltanto dopo molto tempo tutto si è ripristinato. Quando è tornata abbiamo appreso dell’abbandono di Sara Manfuso. L’opinionista ha scelto di lasciare il gioco dopo quanto successo con Bellavia. I concorrenti l’hanno salutata e hanno trascorso successivamente la serata tra balli e musica. Wilma Goich questa notte, convinta di non essere sentita, parlando con Carolina e Patrizia, e cercando in qualche modo di eludere il microfono lo ha detto chiaramente.

“Domani bisognerebbe mettersi d’accordo sulle nomination”, una frase che è stata sentita da tutti, in particolare da coloro che seguono sempre la diretta. In questo modo Wilma non solo ha infranto la regola di non poter eludere il microfono poggiando la mano sopra ma anche quella di mettersi d’accordo per le nomination, cosa che i concorrenti non possono fare.