Dal Grande Fratello a Beautiful: stanno per arrivare nella soap, annuncio incredibile

Dal Grande Fratello a Beautiful: stanno per arrivare nella soap, l’ annuncio è apparso attraverso i social ufficiali della serie.

Le sorprese a Beautiful sono all’ordine del giorno. A Los Angeles, la famiglia Forrester riceve continue visite, alcune molto gradite, altre decisamente meno. Come quella che ha letteralmente sconvolto le nozze di Steffy e Finn!

Il continuo via vai di personaggi nella soap contribuisce a rendere la trama sempre più avvincente: non a caso, Beautiful riesce a tenere incollati milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo da ben 35 anni. E, proprio nelle scorse ore, è arrivato un clamoroso annuncio che ha fatto impazzire i fan. Nella soap opera stanno per approdare alcune amatissime star del Grande Fratello. Scopriamo di cosa si tratta!

Gli ex del Grande Fratello approdano a Beautiful: l’annuncio

State seguendo le nuove puntate di Beautiful? In Italia, sta per scoppiare una vera e propria bomba in casa Forrester. Tutto sembrava procedere per il meglio con l’uscita di prigione di Liam e Beill e la celebrazione del matrimonio tra Steffy e Finn. Nella soap opera americana, però, i momenti sereni sono destinati a durare poco e ci penserà Sheila Carter a distruggere la gioia dei protagonisti: la spietata nemica dei Forrester rivelerà di essere la madre biologica di Finn e sarà solo l’inizio di un periodo davvero buio per i Forrester. Oggi, però, vogliamo parlare di buone notizie e quella che è stata annunciata nelle scorse ore dai social della soap è davvero sensazionale!

Come sappiamo, nella soap appaiono diverse guest star, per uno o più episodi. Da conduttori a modelle famose, fino ai protagonisti del Grande Fratello! È proprio quello che sta accadendo ora, in America: ben tre protagonisti del Big Brother 24 ( la versione americana del nostro GF) approdano a Beautiful! Secondo quando si evince dal post, i tre ex gieffini prenderanno parte ad un solo episodio, ma che sarà strepitoso. Di chi parliamo?

Della meravigliosa Taylor Hale, la 27 che ha vinto la 24 esima edizione del GF americano, dopo ben tre mesi di reclusione nella Casa, del secondo classificato nel reality show, Monte Taylor, e di Joseph Abdin, anche lui concorrente amatissimo dell’edizione. Nel video condiviso sulle pagine social ufficiali di Beautiful, i tre annunciano la loro presenza nella soap, senza però scendere nei dettagli: quale ruolo avranno e come si inseriranno nelle complicate dinamiche di casa Forrester?

Noi non vediamo l’ora di scoprirlo! E non siamo i soli: sui social, i telespettatori americani hanno invaso il post di commenti, esprimendo il proprio entusiasmo nel vedere le star del Grande Fratello a Beautiful! Un intreccio clamoroso, che, siamo certi, non ci deluderà! Se volete conoscere in anteprima cosa accadrà, continuate a seguirci.