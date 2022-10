“L’ho fatto per mio figlio”: l’ex gieffina non si è fermata davanti a niente

“L’ho fatto per mio figlio”: l’ex gieffina racconta che cosa ha fatto negli ultimi mesi.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochi giorni. Il cast è formato da personaggi con personalità molto interessanti. Pochi giorni all’interno della casa e già ci sono stati i primi battibecchi.

Ogni giorno ne accade una, che sia una discussione o una inedita confidenza. Ogni anno abbiamo la possibilità di conoscere la parte personale di tanti personaggi. Una volta che l’edizione si conclude si tende sempre a seguire chi abbiamo visto e apprezzato durante i mesi di permanenza nella casa. Ne abbiamo visti passare tanti tra quelle mura. Un’ex gieffina che ha fatto parte del reality, con un post sui social, ha fatto sapere che cosa ha fatto in questi ultimi 14 mesi. Non si è fermata davanti a niente e a tal proposito spiega di averlo fatto per suo figlio.

L’ex gieffina non si è fermata davanti a niente: “L’ho fatto per mio figlio”

L’ex gieffina ha fatto sapere con un post social il percorso affrontato in questi ultimi 14 mesi. Non si è fermata davanti a niente e se qualcuno le chiede il perchè, risponde che l’ha fatto per suo figlio, perchè un fratello è per sempre. Ebbene sì, lo avrete capito, ha annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta.

Una gravidanza arrivata dopo un lungo percorso. Sarah Nile che, ricorderete, ha fatto parte del Grande Fratello quello non vip, ha fatto sapere di essere in dolce attesa. Nel post mostra i medicinali che ha dovuto prendere: “Quello che vedete è uno dei protocolli più articolati della stimolazione ormonale”. Spiega che il percorso di PMA è una strada quasi sempre lunga e tortuosa. Ha concepito suo figlio Noah dopo un calvario mentale ed emotivo ma alla fine, scrive, dopo tre anni ce l’ha fatta.

Sarah appena dopo 3/4 mesi dal parto cesareo ha deciso di ricominciare il percorso della PMA e se qualcuno le chiede il perchè abbia ricominciato di nuovo, lei risponde che lo ha fatto per suo figlio: “Perchè un fratello lo ritrovi per tutta la vita”. Dopo 14 mesi di un lungo e tortuoso percorso è arrivata la gioia più grande, aspetta il secondo figlio.