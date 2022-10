“Ho interrotto la gravidanza per salvarmi”: ha rischiato tantissimo

Non era stato un aborto spontaneo a farle perdere la gravidanza, ma aveva interrotto la gravidanza: ha rischiato davvero tanto.

Una storia che lascia davvero a bocca aperta quella della nota modella che due anni fa ha perso il suo bambino prima che questo venisse al mondo. Un dolore immenso, che l’ha spinta a cadere nella spirale dell’alcol e a scrivere un libro. Aveva raccontato a tutti che si era trattato di un aborto spontaneo, ma ora ha confessato tutta la verità.

In questi due anni è riuscita per fortuna a guarire dalla dipendenza di cui era rimasta prigioniera e in estate ha annunciato con grande gioia di essere incinta di nuovo. Lo ha fatto mostrando il pancione in un selfie postato su Instagram sotto al quale rivelava di aver mantenuto il segreto per diverso tempo nel timore di restare delusa ancora una volta.

Il bebè in arrivo è il suo terzo figlio, ma sarebbe stato il quarto se la gravidanza precedente fosse andata a buon fine. All’epoca condivise con i follower la sua sofferenza documentando anche i dettagli di quel doloroso momento: “Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e dare al nostro bambino i fluidi di cui avrebbe avuto bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue”.

Il gesto le aveva attirato anche numerose critiche, ma lei aveva spiegato di aver pubblicato quelle foto per le persone che vivevano la stessa tragica situazione. “Quelle foto sono per le persone che hanno vissuto lo stesso dramma. Quelle foto sono per le persone che ne hanno bisogno”, aveva spiegato. Ora però, viene fuori una verità clamorosa: la bellissima modella ha confessato di essere stata costretta ad interrompere la gravidanza.

“Lui non sarebbe sopravvissuto e nemmeno io”: gravidanza interrotta, ha rischiato grosso

E’ Chrissy Teigen, moglie di John Legend e splendida modella quasi 37enne nata nello Utah, a fare questa tremenda rivelazione. La coppia si è sposata nel 2013, dopo un fidanzamento durato 6 anni. Sono già genitori di due bambini, Simone, di 6 anni, e Miles Theodore di 4, e si apprestano ad accogliere in famiglia il terzo figlio.

Terza classificata da Forbes nel 2017 tra le modelle più pagate al mondo, con un patrimonio di ben 13.5 milioni di dollari, l’ex commessa divenuta celebre nel settore della moda internazionale era presente ad un evento sulla salute mentale, sui diritti della riproduzione ed altri temi importanti svoltosi a The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts di Beverly Hills.

In tale occasione, ha rivelato dopo due anni la tutta la verità sulla gravidanza, come riferisce l’Hollywood Reporter. Ha rischiato grosso e il suo stato di salute e quello del nascituro rendevano necessarie decisioni molto difficili: “È diventato molto chiaro intorno a metà della gravidanza che lui non sarebbe sopravvissuto e che nemmeno io l’avrei fatto senza alcun intervento medico”. Da lì la drammatica scelta che l’ha segnata profondamente: “Un aborto per salvarmi la vita, per un bimbo che non aveva alcuna possibilità”.

Ha raccontato che la situazione è iniziata a precipitare nelle prime 20 settimane e che il forte trauma non le ha permesso di essere lucida sulla vicenda: “Ad essere onesti, non ho mai messo insieme i pezzi prima di pochi mesi fa”. La moglie del cantante di All of me oggi ammette di essersi pentita di non aver dato subito la vera versione dei fatti: “Mi sono sentita sciocca perché mi ci fosse voluto più di un anno per capire davvero che avevamo abortito”.

Parole che hanno lasciato tutti di stucco e che esprimono tutta la sofferenza per una decisione straziante per qualsiasi madre.