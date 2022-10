L’abito di Elettra Lamborghini non passa inosservato: si mostra così in camerino; il look non passa inosservato.

Cantante di successo, ma anche personaggio televisivo amatissimo. Elettra Lamborghini è una delle star più apprezzate del momento e i numeri che colleziona sui social ne sono una prova. Avete dato un’occhiata al suo canale ufficiale di Instagram?

Sul suo profilo ufficiale, seguito da più di 7 milioni di followers, la 28 enne condivide diverse immagini delle sue giornate. Dai backstage dei suoi eventi musicali, ad attimi di vita quotidiana: i post condivisi dalla Lamborghini ottengono il pieno di likes e commenti! Soprattutto quando Elettra mostra ai fan i suoi outifit, mai banali. Proprio come quello scelto dalla cantante qualche giorno fa: un abito che ha letteralmente incantato tutti. Curiosi di vederlo?

Un look stellare per Elettra Lamborghini: avete notato quell’abito?

Elettra Lamborghini sa sempre come farsi notare, soprattutto quando si tratta di look. L’ex opinionista de L’Isola dei famosi, ha uno stile unico e, per le sue serate, sceglie abiti dai colori sgargianti e dalle fantasie più svariate. Abiti quasi sempre aderenti, che mettono in risalto le sue iconiche forme. E, qualche sera fa, il look scelto da Elettra ha letteralmente fatto impazzire i suoi followers.

Nelle sue stories, Elettra ha mostrato il suo incantevole tubino nero da ogni angolatura, mentre si trovava in camerino. Un abito a manica lunga che le calza a pennello, caratterizzato da dettagli in pizzo trasparente sul ventre e maxi scollatura sulla schiena. Come riporta Fanpage.it. si tratta di un capo firmato Grina’s Atelier, un brand che Elettra ha già scelto in diverse occasioni. Un look audace ma nello stesso tempo elegante, che Elettra ha completato optando per un acconciatura con ricci morbidi e fila laterale.

Che dire, la Lamborghini sa sempre come lasciare i suoi numerosi fan senza parole. E voi, cosa ne dite di questo look total black?