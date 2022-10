Marco Mengoni l’ha fatto davvero: il gesto non poteva passare inosservato

L’inaspettato gesto di Marco Mengoni immortalato in un video pubblicato sul suo profilo TikTok: non immaginereste mai cosa ha fatto!

Da quando, tredici anni fa, il pubblico lo conobbe nel corso della terza edizione di X Factor di cui fu anche vincitore, Marco Mengoni è diventato uno dei miti del panorama musicale attuale. Oltre ad una voce che cattura, anche la sua personalità conquista da tempo stuoli di fan.

Anche per lui, come per vari altri artisti italiani, sono ripresi il concerti dal vivo: nel suo tour in corso presenta un nuovo album intitolato Materia, secondo capitolo della trilogia che uscirà domani 7 ottobre. Un lavoro frutto anche di collaborazioni con colleghi altrettanto celebri tra cui La Rappresentante di Lista, Madame e Samuele Bersani.

L’artista originario di Ronciglione ha collezionato soddisfazioni e traguardi pazzeschi nel corso di questi anni e non era affatto scontato per un giovane che in passato ha svolto un lavoro lontanissimo dalle luci dei riflettori. Come molti ormai sanno, da giovanissimo Marco ha fatto il barman in un locale di Frascati a Roma, città in cui era arrivato per cercare la propria strada.

Sebbene, la sua vita sia fortemente cambiata da allora, Mengoni è rimasto una persona semplice e dal cuore d’oro: il gesto fatto di recente lo dimostra appieno.

Marco Mengoni, il gesto fa impazzire i fan: ecco cosa ha fatto

Nato a Ronciglione il giorno di Natale del 1988, Marco è ormai una vera star della musica italiana: è stato perfino il primo nostro connazionale a vincere il Best European Act agli MTV Europe Music Awards!

Attualmente impegnato con il suo tour, la sera del 2 ottobre scorso ha voluto sorprendere tutti coloro che da ore attendevano fuori al Grana Padano Arena & Theatre di Mantova per garantirsi le prime file al concerto. Ebbene, il caro Marco è uscito dal dietro le quinte e sapete che ha fatto? Ha portato loro una pila di cartoni con le pizze dentro!

Il video è stato ripreso e pubblicato sul suo profilo TikTok, immediatamente raggiunto da decine di commenti entusiasti per il gesto così affettuoso dell’artista. “Tu sei speciale. Grazie mille, Marco”, si legge sotto le immagini; oppure “Trovatelo un altro come lui” e “Solo tu potevi fare un gesto del genere”. Ma l’ex vincitore del Festival di Sanremo 2013, che quell’anno si posizionò settimo all’Eurovision Song Contest col brano L’essenziale, non si è limitato solo a questo. E’ rimasto anche alcuni minuti con loro ed ha celebrato le prossime date mangiando anche lui una fetta di pizza.

Complimenti al bravissimo Marco Mengoni che ancora una volta conquista il suo pubblico con amore e gentilezza, oltre che con un immenso talento.