Miriam Leone decisione drastica: non ci ha pensato su due volte

Miriam Leone non ci ha pensato due volte: l’ex Miss Italia ha preso una decisione drastica ed ha deciso di mostrarsi così

Galeotto fu quel concorso di bellezza che nel 2008 portò la splendida Miriam Leone ad essere eletta Miss Italia ed a renderla sino ad oggi uno dei volti televisivi più amati e seguiti. Ed infatti, proprio dopo la corona di Miss, ha ottenuto un successo davvero incredibile.

Non solo modella e Miss Italia, in questi anni Miriam Leone ha avuto modo di destreggiarsi in più ruoli che l’hanno portata ad avere uno spazio televisivo davvero importante. Conduttrice televisiva, e sì anche attrice. L’abbiamo vista interpretare la meravigliosa Eva Kant in Diabolik e ne siamo rimasti spiazzati. Ma come è cambiata Miriam Leone negli anni? Vi basta dare un’occhiata qui per notare la differenza! Molto attiva sui social, dove ama condividere contenuti di vita privata ed anche lavorativi, Miriam Leone si è mostrata proprio così. Lo scatto mostrato non lascia spazio al dubbio, la decisione dell’ex Miss Italia ha spiazzato tutti!

Miriam Leone, la decisione dell’ex Miss Italia spiazza tutti: come si è mostrata

Classe ’85, di Catania, occhi ipnotici e fascino da vendere. Miriam Leone è sicuramente un volto molto amato sui social ed in particolare sullo schermo. La bella ex Miss Italia ha spesso condiviso sui social scatti in cui mostrava i suoi cambi look. Spesso dovuti al personaggio nel quale doveva rientrare. Stavolta però ‘il colpo di testa’ della Leone, lascia decisamente il segno!

In particolare perché la bella attrice ha deciso non solo di darci un taglio ma ha anche scelto di ravvivare la chioma con un colore strong, ed anzi decisamente autunnale! Date un po’ un’occhiata a questo imperdibile scatto. Un nuovo ed audace hair look accompagnato con tanto di rossetto rosso. In questo look la bellissima Miriam Leone si esprime in tutta la sua femminilità.

“Ho sempre donato i miei capelli ai miei personaggi con amore. Dopo tanti anni un taglio di capelli per me! Quelle piccole cose che facciamo solo per noi“, ha scritto nella didascalia del post nel quale ha mostrato il nuovo look. E voi che ne pensate? Non la trovate splendida?