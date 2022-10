“Sopravvissuti”, dove è stata girata la fiction: i luoghi scelti dalla produzione

È iniziata lunedì 3 ottobre in prima serata la nuova fiction di Rai Uno “Sopravvissuti”, con Lino Guanciale: sapete dove è stata girata?

Da sempre detentrice del primato di ascolti per quanto riguarda le fiction, Rai Uno propone dallo scorso lunedì 3 ottobre un altro dei suoi magnifici prodotti. Con Sopravvissuti, nuova produzione che vede protagonista Lino Guanciale, il genere thriller sbarca in prima serata sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Proprio così: il mistero è l’ingrediente principale delle vicende raccontate attraverso la straordinaria bravura del cast di attori. Un lavoro frutto della creatività di quattro allievi del primo Master di Scrittura Seriale lanciato da Rai Fiction. Una scommessa che offre l’occasione a nuovi talenti di emergere e mettere in pratica quanto imparato.

Attraverso la narrazione del viaggio di un gruppo di passeggeri sulla barca Arianna in partenza dal porto di Genova, è dato grande risalto anche all’aspetto psicologico dei protagonisti. Questi ultimi vivono un’esperienza terribile a bordo dell’imbarcazione, che scompare dai radar a distanza di pochi giorni dall’inizio del viaggio. Passato un anno, la barca viene finalmente ritrovata, ma metà dell’equipaggio non c’è.

Sfondo della storia è ovviamente il capoluogo ligure e molte scene sono state girate nel porto della città, che attraversa una nuova fase di fioritura grazie innanzitutto ai lavori di riqualificazione del Porto Antico messi a punto dal celebre architetto Renzo Piano nell’ormai lontano 1992.

Polo di attrazione per migliaia di turisti, vi si possono visitare la Biosfera di vetro e acciaio con le sue piante ed i suoi animali tropicali, il Bigo, la Piazza delle feste con un ascensore che sale fino a 40 metri da cui godere di una vista spettacolare. Ma quali sono gli altri oltre al porto luoghi che hanno accompagnato le riprese di Sopravvissuti?

Sopravvissuti: tutti i posti dove è stata girata la serie con Lino Guanciale

Tanta azione, suspance ed un pizzico di mistero avvolge la trama di Sopravvissuti, che può contare su attori talentuosi come il suo protagonista principale. Sebbene, come anticipato, la maggioranza delle scene si svolgano nel porto, si scorgono anche altri luoghi molto famosi di Genova.

Possiamo citare a questo proposito il corso principale e il centro storico, le colline ed i maestosi edifici. Ovviamente, trattandosi di una storia ricca di azione, le scene delle tempesta che travolge i passeggeri della barca sono piuttosto ‘movimentate’. E’ stato perciò necessario anche girare in ambienti interni e in set adeguati ad accogliere le riprese più dinamiche. Come ad esempio, gli studi televisivi.

Come spiega il regista Carmine Elia, le immagini e le location hanno grande importanza in questa nuova serie, perché servono a raccontare il percorso umano dei personaggi.

E voi avete seguito la prima puntata?