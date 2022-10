Totti torna in campo senza Ilary: il ‘gesto’ per Noemi Bocchi non passa inosservato

Totti è tornato in campo senza Ilary: lì ha fatto un gesto per Noemi Bocchi che non poteva passare inosservato.

Da quando Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione non si è parlato d’altro. E’ stata prima la conduttrice a farlo sapere seguita dal comunicato dell’ex capitano della Roma. In questi ultimi due mesi Ilary è stata molto attiva sui social. Ha condiviso tutto quello che faceva, dagli spostamenti agli outfit o alle manicure.

Totti invece è rimasto più in silenzio. Un silenzio spezzato all’improvviso dalla sua spiazzante intervista a Il corriere della sera. In questo articolo ha capovolto la situazione. Si è sempre parlato di un suo tradimento ma le sue parole hanno riferito che sarebbe stata la conduttrice a tradirlo per prima. Francesco nell’intervista dice di aver trovato circa un anno fa dei messaggi compromettenti sul telefono dell’allora moglie e di aver fatto finta di nulla per non buttare all’aria il suo matrimonio.

Ha conosciuto Noemi Bocchi durante una partita a padel e in un secondo momento ha cominciato a frequentarla. Quando ormai la crisi era sempre più all’interno del matrimonio è stato inevitabile parlarne. Fino a quando non c’è stato poi l’annuncio da parte di entrambi. In questi ultimi giorni è tornato in campo, questa volta senza Ilary e sembrerebbe, come riporta Leggo, che abbia fatto una dedica a Noemi.

Totti torna in campo senza Ilary Blasi: cosa avrebbe fatto per Noemi Bocchi

L’intervista di Francesco Totti è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ha spiazzato tutti dato che le sue dichiarazioni sono state molto forti. Ha fatto sapere di essere stato tradito per primo, di aver trovato dei messaggi da più uomini sul telefono dell’ex moglie. Ha anche raccontato che Ilary avrebbe preso i rolex che gli appartenevano.

Sta di fatto che per settimane si è parlato della sua relazione con Noemi Bocchi, relazione che lui stesso ha confermato. Si sono conosciuti durante una partita a padel e inizialmente non c’è stato nulla. Pian piano hanno iniziato una frequentazione e adesso sono a tutti gli effetti una coppia. In questi giorni l’ex capitano della Roma ha festeggiato il compleanno e sono apparse le prime immagini insieme alla donna. Totti è anche tornato in campo a giocare ma questa volta, lo sappiamo bene, senza Ilary.

Francesco era presente nella prima giornata della serie A della Lega di Calcio a 8. A pochi secondi dalla fine della partita ha segnato un gol. Ancora una volta ha dimostrato di essere in forma smagliante. Sul finire è stato accolto dai cori dei tifosi che l’hanno sempre sostenuto e ovviamente dall’abbraccio della squadra. Secondo Leggo, avrebbe anche fatto una dedica alla sua Noemi con una telefonata, almeno questo è quanto riportato dal sito sopra citato. Naturalmente si tratta sempre di indiscrezioni da prendere con le pinze.