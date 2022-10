Uomini e Donne, splendida notizia per la coppia: “Presto saremo in 4”

Da Uomini e Donne alla ‘vita vera’, la splendida coppia lo annuncia con un dolcissimo scatto social: “Presto saremo in 4”, grande gioia

Uomini e Donne si può dire che sia sicuramente il dating show più seguito della storia. Dai suoi esordi sui nostri schermi, Maria De Filippi ha raccolto con U&D un seguito pazzesco. Negli anni, abbiamo visto diverse coppie nascere proprio dinanzi le telecamere del noto programma.

Alcune delle coppie nate all’interno del programma, non hanno ahimè trovato una felice prosecuzione all’esterno. Ma questo non vale per tutte le coppie. Di fatti, una di queste che ha visto sullo schermo i due protagonisti di questa storia, è tra le più amate dal pubblico. Diciamo tra le più amate perché si è trattato di un amore nato proprio sotto i nostri occhi, ed è diventato sempre più forte ed intenso lontano dal programma. Era il 2016 quando i loro sguardi si sono incrociati, e da allora non si sono più divisi. Ed anzi, hanno proseguito insieme il loro cammino. Sono convolati a nozze ed il loro amore si è consolidato sempre di più con la nascita della loro prima figlia. Ed oggi la coppia, che non si può dire più felice, annuncia che presto saranno in 4. Gioia immensa!

Ex coppia di Uomini e Donne più felice che mai: “Presto in 4”

L’amore c’è, e si vede! Quello tra Clarissa Marchese, ex Miss Italia 2014 ed ex tronista di Uomini e Donne e Federico Gregucci ex corteggiatore ed attuale marito di Clarissa, è stato un amore che ha travolto tutti. Dolci ed emozionanti sono stati i loro incontri all’interno del programma, tanto profondi da portare l’ex tronista a scegliere Federico e a condurci insieme la vita.

Sono trascorsi da quel 2016 ben 6 anni e possiamo dire che in questo ‘frangente’ sono cambiate tantissime cose. Mano nella mano, l’ex coppia di Uomini e Donne ha fatto la valigia per trasferirsi negli Stati Uniti. Si sono sposati, e son così divenuti marito e moglie. Prova del loro amore e della loro solida unione è stata la nascita della piccola Arya, nata nel 2020.

Sui social, sia Clarissa sia Federico sono molto attivi e non perdono occasione per condividere con la loro community social scatti in cui è ritratta l’intera famiglia a pieni sorrisoni! Ma ancora di più, oggi la famiglia Gregucci-Marchese si può dire che sia il vero ritratto della felicità! Con un annuncio su Instagram, raccontato e descritto con tanto di foto rilegata in un post che ha già fatto migliaia di like, la splendida coppia ha annunciato la lieta notizia: “Presto saremo in 4“.

Ed ecco che l’annuncio più bello viene comunicato al mondo social! Innamorati ed uniti più che mai, Clarissa e Federico non vedono l’ora di allargare la loro famiglia.