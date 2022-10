“Alfonso vai a f*****”: volano insulti contro Signorini nella casa del GF Vip

GF Vip, “Alfonso vai a f*****”: in casa volano insulti contro Signorini; lo sfogo della concorrente non è passato inosservato.

Un’edizione complicata per Alfonso Signorini. Il GF Vip 7 è iniziato da poche settimana, ma il conduttore ha già dovuto fare i conti con diversi ostacoli, più o meno gravi.

In primis, la delicata vicenda di Marco Bellavia, che ha scatenato una vere a propria bufera social. Anche ieri sera, in studio, per il conduttore ci sono stati attimi di tensione, per via dell’acceso botta e risposta con Sara Manfuso. Sarà finita qui? La risposta è no. Dopo la puntata, anche qualcuno nella casa ha avuto qualcosa da ridire sul conduttore, al quale ha indirizzato parole non proprio gentili. Ecco cosa è successo.

GF Vip, la concorrente sbotta contro Alfonso Signorini: parole dure

Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, quella del GF Vip in onda ieri sera. E, come sempre, anche del post puntata non sono mancate le sorprese. Non tutte positive! Due concorrenti hanno litigato animatamente nel corso della notte, per via di una richiesta avanzata da una vippona: una stanza privata con bagno. Un richiesta che il GF ha accettato, scatenando l’ira di una coinquilina.

Parliamo di Patrizia Rossetti, che non ha gradito la scelta della produzione del GF di concedere una camera privata a Pamela Prati. Una decisione ingiusta, secondo la Rossetti, che durante uno sfogo in cucina non risparmia parole forti: “Che ha fatto la Pamela Prati? Con tutto l’affetto, le voglio pure bene, ma perché lei merita la camera singola? Io invece che le prime due settimane non ho dormito, ho dormito su tutti i divani della casa, a 63 anni?”

Lo sfogo di Patrizia si fa sempre più acceso:” Sai cosa ti dico? Mi levo dai c*******i domani, me ne sbatto le p****. Avere queste attenzioni per alcune persone e per anche no…” A questo punto, la concorrente si rivolge direttamente ad Alfonso Signorini: “Con tutto l’affetto, Alfonso mi hai fatto una promessa… vai un po’ a f*****o, grazie”.

Parole forti, che non sono passate inosservate, quelle di Patrizia. Alfonso Signorini deciderà di replicare?