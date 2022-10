Beautiful anticipazioni, spunta un audio shock: scoperta terribile per i Forrester; colpo di scena nella soap opera di Canale 5.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia, abbiamo assistito ad alcuni giorni di spensieratezza e serenità, grazie al matrimonio di Finn e Steffy. Peccato, però, che Sheila Carter ha letteralmente distrutto tutto.

Sarà l’inizio di un periodo molto cupo per la famiglia Forrester, in particolare per Steffy e Finn, che dovranno fare i conti con la nuova arrivata e con le sue pretese. Questo, però, non sarà il solo ostacolo per i protagonisti della soap. Ben presto accadrà qualcosa di veramente sconvolgente e oggi siamo in grado di fornirvi qualche particolare in più. Vi abbiamo già parlato della nuova diatriba che nascerà tra Brooke e Thomas, dopo che quest’ultimo chiederà la custodia del piccolo Douglas… Ebbene, spunta un audio inconfondibile che mette nei guai la Logan! Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa sta accadendo nelle puntate americane, continuate a leggere.

Beautiful, un audio di Brooke sconvolge tutti: colpo di scena sconvolgente

A Beautiful arrivano gli assistenti sociali. Vi abbiamo parlato di Thomas e della sua volontà di vivere con il piccolo Douglas: il Forrester non si accontenterà più di qualche visita nel weeken, ma vorrà diventare un padre più presente. Peccato, però, che ci sia chi non lo ritiene affatto un genitore affidabile e in grado di badare ad un bambino. Si, parliamo proprio di Brooke, che non ha mai avuto grande simpatia per il ragazzo. Ragione per la quale, molto spesso, si è scontrata anche col marito Ridge, che di Thomas è il papà. Ma veniamo ad oggi e al fatto che, alla porta di Thomas, hanno bussato proprio gli assistenti sociali. Chi li ha chiamati?

Per Thomas non ci sono dubbi, è stata Brooke, ma quest’ultima ha negato fermamente, anche con Ridge. Ridge non ha motivo di non credere alla donna che ama, ma il tutto si complica quando, tramite un amico che lavora negli assistenti sociali, i Forrester riescono a risalire ad una importante telefonata. Si tratta proprio della segnalazione di Thomas agli assistenti sociali e indovinate un po’? La voce nell’audio è proprio quella di Brooke!

Ridge resterà assolutamente sconvolto dalla scoperta, poiché non avrebbe mai immaginato che la moglie potesse mentirgli su un argomento così delicato. La conseguenza? Lo stilista volerà ad Aspen, dove ad attenderlo c’è l’ex moglie Taylor… Una gioia per Thomas e Steffy, che faranno di tutto affinché si riaccenda la scintilla tra i propri genitori. Ma Brooke è davvero colpevole?

A Beautiful, si sa, i colpi di scena non mancano mai, e anche stavolta potrebbe esserci un risvolto clamoroso. Come riporta TV Soap, qualcuno avrebbe potuto incastrare la Logan proprio attraverso quell’audio. Un audio che potrebbe essere stato creato con un’app che modifica le voci! Non a caso, infatti, poche puntate prima della scoperta dell’audio, ci sarà una scena in cui Douglas giocherà proprio con un’applicazione in grado di imitare le voci… Che sia stata utilizzata proprio quella per simulare la voce di Brooke e, quindi, inscenare la telefonata ai servizi sociali? Al momento, ripetiamo, si tratta di una semplice ipotesi, ma che potrebbe rivelarsi più che reale…

Resterebbe da capire, a quel punto, chi ha incastrato Brooke. Si tratta proprio di Thomas o ci sarà un colpo di scena meno scontato? Quel che è certo è che Ridge, almeno inizialmente, si allontanerà dalla Logan e Taylor potrebbe approfittarne… Se siete curiosi di scoprire in anteprima tutto quello che sta accadendo nelle puntate americane e le anticipazioni nel dettaglio, continuate a seguirci.