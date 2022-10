Can Yaman mai visto così prima d’ora: c’è un ‘dettaglio’ che vi farà sobbalzare

Can Yaman mai visto così prima d’ora: spunta uno scatto del tutto inedito, ma fate attenzione a quel ‘dettaglio’ che vi farà sobbalzare.

Non potevamo affatto chiedere di meglio: Can Yaman in una serie tv italiana! Dopo il grande successo di Daydreamer, che l’ha visto recitare accanto a Demet Odzemir – anche lei nuovamente sul piccolo schermo – l’amatissimo attore turco si è buttato a capofitto in tantissimi altri progetti turchi ed italiani. Tra questi, c’è proprio la mini serie televisiva che, in queste ultime settimane, sta letteralmente spopolando.

Insieme a Francesca Chillemi, Can Yaman è uno dei protagonisti indiscussi di Viola come il mare. La serie tv narra le avventure di una giovanissima giornalista, che ritorna a Palermo per avere notizie in più su suo padre che non ha mai conosciuto. E si imbatte in un affascinante poliziotto. Come andrà a finire, secondo voi, tra Viola e Francesco?

In attesa della puntata di stasera, che come vi abbiamo raccontato sarà totalmente imperdibile, siamo andati a spulciare un po’ il canale Instagram del bel Can Yaman. Ed abbiamo rintracciato un vecchio scatto dell’attore totalmente inedito. In pochissimi l’hanno mai visto così, ne siamo certi! Fate molta attenzione, però: c’è un dettaglio che vi farà completamente sobbalzare.

Can Yaman mai visto così prima d’ora: attenzione a quel ‘dettaglio’, impressionante

È da quando si è fatto conoscere con ‘Cherry Season’ che Can Yaman ha cavalcato l’onda del successo nel nostro paese. Certo, Daydreamer gli ha conferito ancora di più una certa popolarità, ma c’è da ricordare che è dalla sua prima apparizione italiana che l’attore turco ha letteralmente rubato il cuore di tutti. Nonostante ad oggi sia amatissimo, però, siamo certi che non tutti lo conoscono alla perfezione. Ad esempio, recentemente vi abbiamo parlato del suo titolo di studio, ma voi eravate a conoscenza che il bel Yaman avesse inizialmente intrapreso una strada totalmente diversa rispetto a quella della recitazione?

Spulciando il suo canale Instagram in attesa della puntata di stasera di Viola come il mare, siamo riusciti a rintracciare un suo vecchio scatto che, senza alcun dubbio, sarà balzato agli occhi. Non sappiamo a quanti anni fa risalga lo scatto e quanti ne abbia lui, ma siamo certi che in pochissimi l’hanno mai visto così prima d’ora. Curiosi di vederlo? Guardate qui:

Un Can Yaman giovanissimo, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, e che in pochi hanno mai visto. Avete fatto caso anche voi a quel ‘dettaglio’? Seppure in questo scatto, l’attore turco sia piccolissimo, non si può fare a meno di notare che il sorriso e il taglio degli occhi sono completamente rimasti identici negli anni. Insomma, saranno anche passati anni dalla foto in questione, ma alcuni tratti di Can continuano ad essere identici.