Charlie Gnocchi, il suo titolo di studio va anche oltre la laurea: pochissimi lo sanno

Qual è il titolo di studio di Charlie Gnocchi, concorrente del GF Vip 7: i suoi talenti artistici sono variegati, ma sapete cosa ha studiato?

E’ entrato quest’anno al GF Vip facendo notare da subito a tutti la sua verve comica: fratello del famoso Gene, Carlo Ghiozzi, in arte Charlie Gnocchi, è decisamente uno dei concorrenti più esuberanti di questa settima edizione dello storico reality.

Nato a Fidenza il 29 gennaio di 59 anni fa, il ‘Vippone’ di Alfonso Signorini ha anche altri tre fratelli, Alberto, Andrea e Federico ed una sorella di nome Elena. Brillante speaker radiofonico, ha esordito negli anni ’80 come chitarrista nella band dei Desmodromici insieme a Gene. Nei primi anni ’90 sbarca con Joe Violanti a Radio 105 per poi passare a RTL 102.5, dove dal 1993 al 1999 ha condotto il programma Alto Godimento. Nel corso della sua carriera c’è stata anche una parentesi con RDS e collaborazioni con altri volti noti dello spettacolo come Alessandro Greco e Valeria Graci.

Le sue passioni però non si fermano qui: oltre alle esperienze televisive in Rai ad Uno Mattina e Fiesta, il gieffino ha all’attivo ben sei libri, di cui cinque scritti insieme al collega Joe Volanti. Molti di voi lo ricorderanno come inviato di Striscia la Notizia dove usa lo pseudonimo di Mister Neuro e si occupa degli sprechi di soldi pubblici. Charlie ha anche un talento per la tecnica pittorica del moca print con cui ha già prodotto ben 20mila opere!

Ciò che forse pochi immaginerebbero è il suo titolo di studio, molto lontano dal mondo artistico.

Charlie Gnocchi, la laurea non è il suo unico titolo di studio: l’avreste mai detto?

Padre di Carolina, nata dal matrimonio con la sua prima ed unica moglie, Charlie ha da tempo una compagna italofinlandese, Elisabette Randolfi, con cui ha avuto altri due figli, Antonio e Maria.

Gnocchi si è laureato in Giurisprudenza, Urbanistica e pianificazione comunitaria e regionale all’Università degli studi di Parma. Il suo percorso di studi però non si è fermato a tale titolo: lo speaker ha anche un conseguito un Master di secondo livello alla London Business School.

Ve lo aspettavate dal poliedrico Charlie?