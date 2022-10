Colpo di scena al GF Vip, vuole abbandonare il gioco: il motivo spiazza tutti

Colpo di scena al GF Vip, il concorrente sta pensando di abbandonare il gioco: “Non so se ce la faccio fino a lunedì”.

Il Grande Fratello Vip sta catturando l’attenzione dei telespettatori. La questione del bullismo contro Marco Bellavia ha tenuto il reality al centro del caos e ancora oggi è così. Il mental coach ha abbandonato il gioco dopo aver confessato di non riuscire più a stare in casa. L’indifferenza degli altri e il comportamento assunto verso di lui sono stati condannati dal pubblico.

A gran voce sono stati chiesti dei provvedimenti. Ginevra Lamborghini è stata squalificata per la frase ‘merita di essere bullizzato’, mentre Giovanni Ciacci è uscito attraverso il televoto. Nella puntata di giovedì 6 ottobre Signorini ha fatto sapere della lettera che Marco ha scritto e tutti l’hanno ascoltata. Forse, come detto dal conduttore, l’ex concorrente sarà presente in studio nelle prossime dirette. La volta scorsa Ginevra quando è entrata in studio dopo la squalifica era visibilmente scossa e in lacrime. Abbiamo visto che durante la sua permanenza ha stretto un bel legame con Antonino. Per questo, visto che il concorrente ha più volte chiesto di lei, ha ricevuto una sorpresa. Ginevra è andata in casa per salutarlo.

Al GF Vip non sembra esserci pace e nelle ultime ore, dopo l’abbandono di Sara Manfuso, qualcuno ha confessato di voler lasciare il gioco.

GF vip, colpo di scena: il concorrente sta pensando di abbandonare il gioco

Dopo la puntata di ieri sera i concorrenti hanno avuto modo di parlare e di confrontarsi. E’ nato un forte scontro tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti. La prima ha chiesto in confessionale una stanza privata con bagno perchè non stava bene. Scelta che ha fatto arrabbiare Patrizia che l’ha accusata di fingere di non stare bene.

Mentre era in giardino con Wilma, Carolina e Cristina, e parlava della showgirl, quest’ultima ha sentito e si è avvicinata. C’è stato un botta e risposta che non ha portato a nessun punto di incontro. In queste ore però qualcuno ha spiazzato tutti confessando di voler abbandonare il gioco. Antonino ha spiegato di non essere sicuro di voler restare ancora in casa e spiega il motivo che l’ha portato a pensare di lasciare.

A quanto pare, come fa sapere, l’assenza di Ginevra Lamborghini si fa sentire. Aveva trovato lei nel suo habitat e adesso, senza la sua presenza le cose sono cambiate: “Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì”, ha esordito il concorrente, spiegando: “Sono sincero, io non avevo problemi fino ad adesso. Stavo da dio insieme a lei e le giornate passavano veloci. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate”. Antonino sembra quindi essere intenzionato a lasciare il gioco: che cosa deciderà di fare? Staremo a vedere.