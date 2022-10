Dopo Vite al Limite si è sposata ed è diventata mamma: grande felicità per lei, clamoroso

Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite è dimagrita tantissimi, si è sposata ed è addirittura convolata a nozze: grande felicità per lei.

Se fino a questo momento vi abbiamo perlopiù raccontato di quei pazienti che hanno preso parte a Vite al Limite e sono dimagriti tantissimo, adesso non possiamo fare a meno di raccontarvi quello che è successo alla paziente del dottor Nowzaradan una volta spenti i riflettori del programma. Non solo la sua trasformazione è stata shock – proprio come quella di Melissa Morris nel corso della prima edizione del programma – ma dopo Vite al Limite si è sposata ed è addirittura diventata mamma.

Già nei mesi scorsi, spulciando il suo canale Facebook, avevamo appreso che la paziente fosse incinta. Data, però, la sua totale inattività social da diversi mesi, non sapevamo con certezza quando sarebbe diventata mamma. Adesso, cercando nuove notizie sul suo conto, abbiamo appreso che suo figlio nato ed è davvero tenerissimo.

Una volta spenti i riflettori di Vite al limite, quindi, la paziente del dottor Nowzaradan è riuscita ad ottenere tutto quello che più desiderava dalla sua vita. È finalmente riuscita ad ottenere la forma fisica che desiderava – anche perché ad oggi sembrerebbe essere dimagrita ancora di più – ha trovato l’uomo della sua vita, si è sposata ed è diventata mamma. Insomma, una grande felicità per lei! Curiosi di sapere di chi parliamo?

Doppia vittoria dopo Vite al Limite! Si è sposata ed è diventata mamma: fantastico!

Così come un’altra giovanissima paziente del dottor Nowzaradan, anche la protagonista di questo nostro articolo è diventata mamma dopo il suo percorso a Vite al Limite e si è, addirittura, sposata. Si può chiaramente comprendere, quindi, che la sua vita dopo la partecipazione al programma di Real Time è completamente cambiata. E l’ha fatto decisamente in meglio.

Dopo tanta sofferenza, quindi, Brianne Dias – protagonista dell’ottava stagione di Vite al Limite – ha finalmente ritrovato la sua felicità. Ed oggi, insieme a suo marito e a suo figlio, può dire di stare davvero al settimo cielo.

Com’è diventata oggi?

Dopo Vite al Limite, quindi, la sua vita è fortemente cambiata, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? All’epoca della sua partecipazione al programma, Brianne pesava 335 kg ed era stata vittima di violenze sessuali. Quando è uscita dalla clinica, invece, pesava 160 kg, dimagrendo 175. Com’è oggi? Guardatela qui, è davvero splendida:

Seppure non sappiamo con certezza a quanto ammonti il suo ulteriore dimagrimento, non si può fare a meno di notare quanto la sua forma fisica sia davvero incredibile oggi. Un ottimo esempio da seguire, quindi, e che siamo certi in tantissimi prenderanno in considerazione. A noi, invece, non resta che farle i nostri più sinceri complimenti.