GF Vip, colpo di scena tra Edoardo ed Alberto: spunta una frase clamorosa; la confessione dopo la puntata.

Sta per nascere un nuovo triangolo amoroso nella casa del GF Vip? Il feeling nato tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra crescere sempre di più, nonostante la salernitana non nasconda alcune perplessità. Il volto di Forum è davvero interessato a lei o la sua è soltanto una strategia per ottenere visibilità?

In mezzo a tutti questi dubbi, poi, c’è anche il ‘terzo incomodo’. Alberto De Pisis non ha mai nascosto il suo interesse per Edoardo, col quale ha creato un bel rapporto di complicità. Semplice amicizia? Per Donnamaria sembra proprio di sì e lo ha chiarito anche ieri, nel corso della diretta: Edoardo ha chiarito che, avendo capito che da parte di Alberto c’è qualcosa in più, si limiterà con gli scherzi. Un ‘palo’, come lo ha definito Alfonso Signorini, ma dopo la puntata è successo qualcosa di inaspettato…

GF Vip, la confessione di Alberto su Edoardo arriva dopo la puntata

“Io non sapevo nulla di tutto questo. Io scherzo se la persona è disposta a scherzare, ma dal momento in cui so che dall’altra parte c’è un sentimento, magari mi contengo. Non farei niente per metterti in difficoltà”. Queste le parole di Edoardo Donnamaria, nel corso della diretta di ieri. Il concorrente del GF Vip ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti di Alberto De Pisis, ribadendo di essere molto interessato ad Antonella Fiordelisi. Per Edoardo, insomma, con Alberto c’è stato solo un rapporto basato sullo scherzo, ma quest’ultimo si è lasciato andare ad alcune confessioni che non sono passate inosservate…

Come riporta Biccy.it, dopo la puntata Alberto ha chiacchierato con Antonella, rivelando che Edoardo ha, in qualche modo, alimentato il suo interesse: “Mi ha dato modo di legarmi, ma non è solo il bacio, era come mi guardava e altro. A me piace veramente, non sto scherzando”. Queste le parole di De Pisis, che ha però spiegato alla sua amica di non voler essere in nessun modo di intralcio alla loro frequentazione, nonostante sia molto preso di Edoardo, come non accadeva da molto tempo. Edoardo che, nel corso della giornata di ieri, avrebbe fatto una domanda decisamente ‘intima’ ad Alberto, quando nessuno poteva ascoltarli.

“Oggi pomeriggio quando non ci sentivano mi ha detto “io sessualmente ti piaccio? vorresti s****** con me?” Guarda che è vero, me l’ha chiesto, è registrato“, ha dichiarato Alberto, come riportato da Biccy.it. Una domanda alla quale De Pisis ha risposto di no, non perché non attratto, ma perché ad Edoardo si sente legato più emotivamente e mentalmente che per altro.

Una confessione che non poteva passare inosservata, quella di Alberto. Antonella cambierà idea su Edoardo o i due continueranno a conoscersi nella casa? Non ci resta che attendere i prossimi colpi di scena!