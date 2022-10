GF Vip, colpo di scena: quello che nessuno si sarebbe mai aspettato

GF Vip, arriva il colpo di scena nel reality di Canale 5: nessuno poteva immaginarlo; ecco cosa è successo nella casa.

Un post puntata super acceso al GF Vip. Nel corso della diretta di ieri è accaduto di tutto, dalla lettera di Marco Bellavia ai concorrenti all’incontro tra Ginevra Lamborghini e suoi ex compagni.

Una puntata dove non sono mancati i momenti di tensione: il clima nella casa si fa sempre più incandescente. E, anche dopo la puntata, è successo di tutto. Discussioni su discussioni, ma quello che ha lasciato senza parole i telespettatori è un colpo di scena avvenuto poche ore fa. In seguito tutti i dettagli.

GF Vip, è successo dopo un’accesa lite: colpo di scena incredibile

Il GF Vip 7 è iniziato solo da poche settimane, ma nella casa più spiata della tv è già accaduto di tutto. Le tensioni tra i vipponi crescono sempre di più e gli scontri sono all’ordine del giorno. Nella notte, dopo la puntata, è scoppiata una nuova accesissima lite tra due concorrenti, che non hanno risparmiato parole forti. Di chi parliamo?

Di Patrizia Rossetti e Pamela Prati, due tra le protagoniste assolute di questa edizione del reality show di Canale 5. A scatenare la furia di Patrizia è stata la richiesta di Pamela di avere una stanza tutta per sé, con bagno privato. Una richiesta che il GF ha deciso di accettare, scatenando la rabbia della Rossetti: durante uno sfogo in cucina, la concorrente si è lasciata andare a parole forti anche nei confronti di Signorini. L’astio tra le due vippone sembrava essere arrivato alle stelle, ma ecco cosa è accaduto poco dopo.

Nel corso della giornata, le due concorrenti sono riuscite a mettere da parte le divergente e si sono lasciate andare ad un tenero abbraccio, in salotto. Una scena dolcissima, che ha emozionato il resto dei concorrenti presenti in quel momento in quell’area della casa. “Questa è la forza della donne, voi siete belle, belle e complici“, commenta Carolina Marconi, che si unisce all’abbraccio tra le due concorrenti, insieme a Nikita Pelizon e Cristina Quaranta.

Un lieto fine che nessuno si aspettava, dopo i toni accesi di questa notte. Sarà davvero tornata la pace tra le due concorrenti o si tratta di calma apparente?

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire eventuali novità e colpi di scena. Anche per quanto riguarda Gegia: anche lei, dopo la puntata di ieri, si è letteralmente infuriata. La concorrente è stata nominata da quasi tutti i suoi coinquilini e non l’ha presa affatto bene. Riuscirà a chiarire e a sentirsi nuovamente accettata dal gruppo? Continuate a seguirci per tutte gli aggiornamenti dalla casa più spiata della tv.