GF Vip, è una furia dopo la puntata: si scaglia contro tutti, cos’è successo

Dopo l’ultima puntata del GF Vip la concorrente è una vera furia e si scaglia contro tutti i suoi compagni: momenti di tensione.

Quella andata in onda nelle scorse ore è stata una puntata del GF Vip che difficilmente dimenticheremo. A partire dalla lite shock in studio, che ha visto Alfonso Signorini come protagonista indiscusso, fino allo spiacevolissimo incidente avvenuto in diretta, il sesto appuntamento del seguito reality di Canale 5 continua a confermarsi tra le edizioni più incredibili di questi anni.

Sembrerebbe proprio che l’ultima diretta del GF Vip abbia scombussolato, e non poco, gli equilibri che si erano creati nella casa fino a qualche istante prima. Dopo la puntata, infatti, una concorrente del reality si è letteralmente scagliata contro il resto dei suoi compagni. Attimi di tensione, quindi, tra il gruppo dove da una parte c’era Patrizia Rossetti – anche lei impegnato in un furioso scontro con Pamela Prati – e la Vippona in questione.

Cosa è successo? Qual è stata la miccia che ha fatto accendere lo scontro? La risposta è semplicissima: la nomination! Sembrerebbe, infatti, che la concorrente sia stata nominata da molti dei suoi compagni, rimanendoci parecchio male.

Brutta lite al GF Vip dopo la puntata: la concorrente è una furia

L’ultima puntata del GF Vip, quindi, non è stata assolutamente una passeggiata per nessuno! A partire dal drammatico racconto di Wilma Goich sulla scomparsa di sua figlia fino all’incontro da brividi tra George Ciupilan e sua moglie, la diretta del reality è stata parecchio emozionante. Se alcuni dei Vipponi, però, non dimenticheranno facilmente per le sorprese ricevute, c’è chi non può non ricordarsela per essere stata il ‘bersaglio’ dei suoi compagni di viaggio.

Il GF vip, come sappiamo, è un gioco. E, come ogni gioco che si rispetti, prevede delle nomination, delle eliminazioni ed un solo vincitore. A quanto pare, però, sembrerebbe che una concorrente non abbia preso con moltissima filosofia la nomination, scagliandosi contro tutti dopo la puntata. A detta sua, infatti, ci sarebbe stato un accanimento nei suoi confronti e non ne capisce il motivo.

Insieme ad altri concorrenti, anche Gegia è la nominata di questa settimana! Se gli altri, però, hanno accettato il televoto con una certa sportività, sembrerebbe che la comica non l’abbia fatto affatto. Terminata la diretta, infatti, Gegia si è scagliata contro i suoi compagni, sostenendo di non capire la loro motivazione. “Abbiamo detto tutti delle cavolate la scorsa puntata, ma tu apri bocca e non consideri quello che dici”, ha detto Patrizia Rossetti.

Insomma, sembrerebbe che Gegia sia rimasta parecchio male della nomination ricevuto e che sia convinta che ci sia una coalizione contro di lei. Secondo voi, è davvero così?