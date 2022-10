GF Vip, Gegia senza freni su Marco Bellavia: adesso spunta una ‘accusa’

Conversando con Charlie Gnocchi, Gegia tira fuori un dettaglio mai svelato su Marco Bellavia: cosa avrebbe fatto l’ex concorrente.

Il fantasma di Marco Bellavia continua ad aleggiare sui Vipponi rimasti in gioco. Dopo la forte ondata emotiva scatenata sui social dall’indignazione del pubblico per il comportamento dei concorrenti verso di lui, l’argomento ha tenuto banco nelle ultime due puntate del programma.

Quella cominciata lunedì 3 ottobre è stata infatti una settimana difficilissima per Alfonso Signorini, la produzione e tutti gli abitanti della casa più spiata d’Italia. Venuti a conoscenza della gravità di quanto sta accadendo fuori per via delle condotte verso l’ex coinquilino, di certo il clima tra loro non è dei più distesi.

La vicenda ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini, all’eliminazione di Giovanni Ciacci al televoto flash, alla decisione di Sara Manfuso di ritirarsi dal gioco e a mille malumori tra i concorrenti. Anche la serata di ieri non è stata una ‘passeggiata’ ed ha visto il conduttore perdere definitivamente le staffe contro la giornalista fino ad invitarla ad uscire dallo studio.

Prima però c’è stato il momento dedicato alla lettera di Marco agli ex compagni d’avventura: parole davvero toccanti, che hanno espresso tutto il dolore e la sofferenza dell’ex volto di Bim Bum Bam per il trattamento ricevuto nella casa. Una lettera che avrebbe dovuto mettere a tacere anche i più ostinati nell’errore. Eppure, c’è ancora qualcuno dei Vipponi che continua a parlare di lui e non certo in modo positivo. L’ultima affermazione shock risale a quest’oggi ed appartiene a Gegia.

GF Vip, Gegia senza controllo contro Marco Bellavia: cosa salta fuori stavolta

Come molti sapranno, Gegia è tra coloro che hanno trattato peggio Bellavia: diverse le frasi dell’attrice che hanno lasciato basito il pubblico nei giorni in cui l’ex Vippone era nel programma. Un atteggiamento criticatissimo sui social e, in primis, da Antonella Fiordelisi la quale le si è scagliata più volte contro accusandola di non avere sensibilità.

Lo scontro più recente tra le due è avvenuto proprio ieri mattina in giardino. Attaccata ancora una volta dalla schermitrice, Gegia si è lamentata: “Sembra che vuoi litigare. Mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto di Marco perché sono una str**za. […] È impietosa sta donna. Mamma mia, aiutatemi”. In puntata Antonella ovviamente l’ha anche nominata, sottolineando che da una persona laureata in psicologia si sarebbe aspettata più empatia verso una persona che soffre.

Giorni fa Gegia aveva spiegato di non volere Marco nel suo stesso letto per via delle crisi a cui era soggetto, ma oggi ha aggiunto un particolare davvero sconcertante al suo racconto. Parlando con Charlie Gnocchi vicino al tavolo da pranzo, l’attrice ha dichiarato: “Con questo fatto i Marco tutti dicono “che me**a che è Gegia”. Ma voleva fare cose nel letto! Perciò io gli ho detto che non stava bene”. Un’accusa inaspettata e molto forte, che certamente non è passata inosservata per il popolo del web che ha prontamente condiviso il video della scena. “Voleva fare… Stare a letto con me. Eh sì… Io gli ho detto ‘sei matto? Tu non stai bene’. Io stavo scherzando, sì. Ma non l’avrei fatto lo stesso”, ha raccontato la gieffina.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi per capire se Bellavia risponderà a tale accusa. Voi avete seguito in diretta la puntata ieri sera?