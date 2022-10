GF Vip, “Se hai dei problemi perchè non fai come Marco”: scoppia una brutta discussione tra le concorrenti

GF Vip, “Se hai problemi dovevi fare come Marco”: scoppia una nuova discussione in casa tra le concorrenti appena dopo la puntata.

Giovedì 6 ottobre c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha aperto la diretta parlando di Marco Bellavia. L’ex concorrente ha mandato una lettera indirizzata ai concorrenti in casa. Non era presente, ma come ha riferito il conduttore, potrebbe arrivare la settimana prossima.

C’è stata poi una sorpresa per loro. Ginevra Lamborghini, squalificata nella scorsa puntata, è entrata in casa per salutare Antonino. Con lui aveva stretto un legame speciale e ha poi salutato gli altri insieme. E’ successo di tutto in studio. Sara Manfuso, parlando della sua uscita ha detto a Signorini di non averla tutelata. Ha accusato Ciacci di averle toccato il fondoschiena e di essere stata male per la frase ‘simuliamo una violenza sessuale’. Sara ha spiegato che Signorini sapeva che in passato ne era stata vittima e quindi si aspettava di essere protetta.

E’ scoppiato il caos. Signorini ha cacciato l’ex concorrente della studio e ha poi mandato in diretta il video di cosa era successo. Subito dopo la puntata, in casa si sono ritrovati a parlare del più e del meno e di quanto accaduto. Nel mentre è nata una forte discussione che ha avuto diversi strascichi.

GF Vip, nella notte scoppia una discussione tra le concorrente: “Vergognati”

Nella casa del GF Vip ogni momento è animato da una discussione o da un confronto. Il cast più delle volte si punzecchia e l’armonia viene spesso spezzata. Dopo la puntata di ieri sera, i concorrenti hanno avuto modo di parlare e di stare insieme durante la notte. Ad un certo punto Pamela ha chiesto una stanza privata perchè non si sentiva molto bene.

Patrizia non ha preso bene questa scelta e si è sfogata: “Quella finge di svenire e piange per finta. A lungo andare si vedono carattere e falsità“. Sembrerebbe che tra la Rossetti e la Prati il litigio sia scoppiato poco prima e che le due si siano rivolte parole molto forti. La prima ha continuato a parlare in giardino con Wilma, Carolina e Cristina e ha raccontato che cosa ha detto in confessionale: “Ho detto fate audience con la Pamela Prati, tenetevi lei, fatela vincere’, che già ha fatto una figura di m*** 7 anni fa”.

Mentre parlava Pamela ha sentito e si è avvicinata: “Tu non mi conosci, non mi permetto di giudicare. Mi hai detto Belfagor, mi hai detto che sono falsa, mi hai mandato a quel paese e di andare a ca****”. La showgirl ha invitato la coinquilina ad andare in confessionale e Patrizia ha fatto sapere di essere già andata: “Ti sembra un atteggiamento onesto nei confronti degli altri concorrenti?”, e la Prati ha detto: “Ma che cosa ne sai tu di quello che ho detto io?!”, con il botta e risposta della Rossetti: “Ma se hai dei problemi perchè allora non fai come Marco, perchè non sei stata a casa, scusami eh”. Una discussione che sembra non aver trovato nessun incontro.