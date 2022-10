GF Vip, quella frase del concorrente la manda su tutte le furie: “Sei penoso”

GF Vip, la frase del concorrente la manda su tutte le furie: “Sei penoso”, sbotta e va via.

La puntata del Grande Fratello Vip appena terminata è stata ricca di colpi di scena. In studio è successo di tutto. In settimana Sara Manfuso ha abbandonato il gioco. Prima di varcare la porta rossa ha detto: “Non volevo tradire la mia storia, non siamo tutti delle m****, siamo persone dignitose che lottano. Voglio incontrare anche Marco quando uscirò”.

In puntata però l’ex concorrente, chiamata a rispondere, ha accusato Signorini di non averla tutelata. Il conduttore è rimasto inizialmente spiazzato. Ha poi fatto sapere che nei giorni scorsi Giovanni Ciacci le aveva toccato il fondoschiena e aveva pronunciato la frase ‘simuliamo una violenza sessuale’. Sara ha spiegato che Alfonso sapeva che in passato aveva subito violenza e si aspettava un approccio diverso quando è accaduto ciò.

Il conduttore è andato su tutte le furie e ha cacciato l’opinionista mentre Ciacci ha cercato di spiegare che non era andata come lei aveva detto. Subito dopo, il popolo di twitter che è sempre attento, ha segnalato il video, e questo è stato mandato in diretta.

Quest’anno il GF Vip sembra essere animato da tantissimi litigi e non sembra esserci una certa simpatia tra qualcuno. Nelle ore precedenti si è aperto un confronto: una frase ha mandato su tutte le furie la concorrente.

Tra i protagonisti della settima edizione del GF Vip sembra che la simpatia non sia presente per tutti. Le discussioni sono all’ordine del giorno. Nelle ultime ore, appena dopo la puntata, è scoppiato il caos tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Quest’ultima ha chiesto in confessionale una stanza privata perchè non stava molto bene.

A Patrizia non è andata giù questa scelta e si è scagliata contro la concorrente. Ha riferito che finge di stare male, ha anche avuto uno sfogo in confessionale, come lei stessa ha spiegato parlando con Wilma, Carolina e Cristina: “Tenetevi Pamela Prati, fatela vincere”, ha detto. Mentre parlava la showgirl ha sentito e si è avvicinata per rispondere. Tra le due c’è stato un botta e risposta che non ha portato a nessun punto d’incontro. Nelle ore precedenti c’è stato anche un altro confronto, questa volta tra Antonino e Antonella. Tutto è iniziato quasi per caso, mentre erano in camera da letto. La giovane voleva scherzare con il concorrente e quest’ultimo ha risposto: “Vai a giocare al parco di là, vai, io faccio così con mia figlia”.

Antonella ha invece risposto: “Ma io ho 24 anni“, e Antonino ha spiegato che non li dimostra. Dopo che gli è stato chiesto quanti anni dimostrasse, ha risposto: “In alcuni momenti ne dimostri 8, altre volte arrivi anche a 6. Poi altre volte riesci ad arrivare a 15-16″. Dopo queste parole Antonella infastidita l’ha ringraziato e ha detto che adesso sapeva anche chi nominare tra gli uomini. Il concorrente ha poi risposto, prendendo le parole di Alberto lì presente: “Quando flirta ha la sua età, perchè è sicura di sè”. Frase che alla concorrente ha fatto infuriare. Mentre andava via ha risposto: “Sei penoso, fattelo dire”.