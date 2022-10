Ginevra Lamborghini, il suo gesto non passa inosservato: è successo dopo la diretta del GF Vip di ieri, 6 ottobre 2022.

Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, quella del GF Vip andata in onda ieri, giovedì 6 ottobre 2022. Una puntata dove si è nuovamente parlato di Marco Bellavia, con una lettera toccante che l’ex concorrente ha scritto ai vip ancora in casa.

Una puntata in cui si è parlato anche di lei, Ginevra Lamborghini, squalificata dal gioco proprio in seguito ad una frase pronunciata nei confronti di Marco. La sorella di Elettra Lamborghini è tornata in studio, ma anche nella casa, dove ha potuto rivedere Antonino Spinalbese e il resto dei suoi compagni. Dopo la lunga diretta di ieri, poi, è accaduto questo.

Ginevra Lamborghini, il gesto dopo la puntata del GF Vip: cosa ha fatto

Ginevra Lamborghini è stata una grande protagonista di questo GF Vip, nonostante la sua esperienza nella casa sia durata molto poco. Esperienza che si è giustamente conclusa per via di una squalifica, ma, per la gioia dei suoi fan, Ginevra sarà presente in studio nel corso delle prossime puntate. Non è stata una giornata semplice per lei, quella di ieri, e a rivelarlo è stata proprio lei, attraverso un lungo messaggio condiviso nelle sue stories di Instagram.

Si tratta della prima volta che Ginevra rompe il silenzio sui social, dopo la bufera scoppiata al GF Vip. “Non vi nascondo che vengo da quattro giorni di puro inferno, quattro giorni dove mi sono sentita cadere il mondo addosso”, scrive la Lamborghini, ribadendo quanto aveva dichiarato in puntata. L’ex concorrente spiega di aver ricevuto una valanga di commenti ricchi di odio e di disprezzo. Commenti che ha letto ad uno ad uno, per rendersi conto di cosa stava accadendo. “Oggi più che mai sento di aver compreso a pieno il mio errore e di questo ne farò tesoro“, spiega Ginevra, che sottolinea come è riuscita a trovare la forza di rialzarsi.

“Tra i tanti commenti negativi che mi stavano spingendo in un baratro senza fine, ho trovato il vostro amore, la vostra comprensione, il vostro supporto, la vostra solidarietà, e infine, anche se non di tutti, il vostro perdono, e di questo vi sono infinitamente grata”.

In questo periodo buio, Ginevra ha scoperto di poter contare sull’affetto di una vera e propria schiera di fan, che ringrazia con “il suo cuore un po’ ammaccato”. E ai quali fa un’importante promessa: “Tornerò a splendere più luminosa che mai. Vi voglio bene mie stelline”.

Nella story successiva, la Lamborghini dedica anche un pensiero alle “stelline che ha lasciato nella casa”, di cui sente fortemente la mancanza: Nikita Pelizon, Cristina Quaranta, Carolina Marconi, Antonino Spinalbese e Luca Salatino.