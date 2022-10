Maurizio Costanzo Show sospeso a poche ore dall’inizio: il motivo riguarda proprio il conduttore

Colpo di scena per i telespettatori del Maurizio Costanzo Show: il celebre programma sospeso per questa sera, cos’è successo.

Brutta notizia per i fedelissimi fan del Maurizio Costanzo Show, storico talk in onda da oltre 40 anni sulle reti Mediaset. Il secondo appuntamento con la nuova stagione inaugurata lo scorso venerdì 30 settembre, era previsto per questa sera, sempre in seconda serata su Canale 5, subito dopo la fiction Viola come il mare. All’ultimo minuto, però, la registrazione è stata annullata.

A rivelarlo è TvBlog che spiega anche le cause di tale cambiamento di piani. I personaggi attesi sull’iconico palcoscenico erano, come sempre, provenienti dai settori più disparati: tv, politica, mondo dello spettacolo e del giornalismo. Avrebbero dovuto presenziare infatti l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’editore di La7 Urbano Cairo, l’amatissimo volto di Rai Uno Alberto Matano, Ricky Tognazzi, Patty Pravo e Sonia Bruganelli. Quest’ultima avrebbe dovuto parlare proprio del GF Vip e delle controverse questioni che lo hanno animato in questi giorni. Tra gli ospiti fissi, anche l’ex Bonas Sara Croce, sostituita ad Avanti un altro dall’ex gieffina Sophie Codegoni.

Tutti loro sarebbero stati avvertiti in anticipo della cancellazione della registrazione e chissà che avremo comunque modo di vederli nelle prossime puntate. Secondo quanto rivela il noto portale di televisione, la motivazione di tale decisione sarebbe da ricondurre proprio al conduttore.

Maurizio Costanzo Show, salta la puntata: perché il programma è stato sospeso

In onda dal lontano 1982, il padre di tutti i talk show della tv nostrana ha accompagnato il pubblico italiano attraverso decenni di storia culturale, politica ed artistica del Paese. Non stupisce quindi che si ritenuto un vero cult per milioni e milioni di utenti. Per questa settimana i telespettatori dovranno pazientare, ma fortunatamente potranno ritrovare il noto conduttore già lunedì in terza serata su Rai Uno. La rete ammiraglia della tv di Stato trasmetterà regolarmente S’è fatta notte, le cui puntate sono già state registrate e dove troviamo anche il bravissimo Pino Strabioli. Ma cosa prevede la programmazione del Biscione stasera?

Ebbene, al momento non è dato sapere in che modo Canale 5 correrà ai ripari per ovviare al ‘vuoto’ creatosi nella fascia che va dalle 23:40 all’1:50, ma si può supporre che opterà per la messa in onda di un film. TvBlog rivela che a determinare l’inaspettata decisione è stata un’ “indisposizione” di Maurizio Costanzo. Il giornalista ha poi fatto ulteriore chiarezza in prima persona con un video in cui spiega nel dettaglio cosa gli è successo: “Ho qualche linea di febbre, niente di grave, è un’influenza di stagione. La settimana prossima ci troveremo di nuovo insieme“.

Auguri di una pronta guarigione al grande ed inimitabile Costanzo.