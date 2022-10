Orietta Berti, il tragico episodio che non tutti conoscevano: l’ha raccontato lei stessa

Orietta Berti ha raccontato un tragico episodio che non tutti conoscevano: questo ha segnato la sua vita.

Orietta Berti è impegnata sulla sedia rossa al Grande Fratello Vip. Insieme a Sonia Bruganelli è l’opinionista della settima edizione. Il reality è iniziato da poche settimane e la cantante si sta ambientando pian piano al suo nuovo ruolo. Un ruolo che qualcuno avrebbe preferito non assumesse.

Cristiano Malgioglio ha raccontato in un’intervista a SuperGuida Tv che avrebbe preferito non vederla lì: “Orietta è una donna alla quale voglio molto bene, è una donna meravigliosa. Ancora deve capire le dinamiche del gioco”. Per l’artista l’opinionista deve ancora capire il meccanismo del programma. Sta di fatto che sono solo le prime puntate e Orietta avrà tempo e modo di immergersi bene in ciò che il reality porta in onda. Proprio la cantante ha fatto una confessione che non tutti conoscevano.

L’ha svelato durante una puntata del GF Vip, quando chiamata da Alfonso Signorini, ha raccontato un tragico episodio che ha segnato fortemente la sua vita e la sua carriera.

Orietta Berti, il tragico episodio che non tutti conoscevano: l’ha raccontato al GF Vip

Nella precedente puntata del GF Vip è stato affrontato quanto successo nei confronti di Marco Bellavia. Il pubblico ha chiesto provvedimenti esemplari da prendere per i concorrenti e così è stato. Ginevra Lamborghini è stata squalificata. La giovane aveva detto una frase molto forte contro Bellavia: “Merita di essere bullizzato”.

La sorella di Elettra dopo essere uscita dalla casa è stata accolta in studio dal conduttore. E’ entrata in punta di piedi, impaurita dal giudizio della gente, chiusa in un guscio. Signorini ha cercato di farla calmare e ha chiamato al suo fianco Orietta Berti. Ha chiesto all’opinionista di spiegare all’ex concorrente come poter superare un momento buio della vita, cosa che lei ha vissuto gli anni passati. Orietta ha citato il bigliettino che Luigi Tenco scrisse prima di suicidarsi: “Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io tu e le rose in finale e ad una commissione che seleziona La rivoluzione”.

Il cantautore aveva citato Orietta nel biglietto e dopo la sua morte in qualche modo per lei è stato difficile continuare, affermarsi in mezzo agli occhi di chi poteva pensare ad una sua colpa nel gesto di Tenco. La cantante col tempo, nonostante questo fatto l’aveva profondamente segnata, è riuscita ad imporsi nel mondo della musica italiana. Un evento tragico che, se anche non ha molto a che fare con quanto successo nel reality, doveva essere un esempio per Ginevra e capire come poter andare avanti superando un brutto momento.