Prima la furiosa lite al GF Vip, poi la decisione shock di Alfonso Signorini: è successo l’impensabile

Prima la furiosa lite nello studio del GF Vip con Alfonso Signorini, poi la clamorosa decisione del conduttore: è successo l’impensabile.

La quinta puntata del GF Vip è stata totalmente imperdibile perché sapevamo che sarebbe stata concentrata su Marco Bellavia e i provvedimenti presi contro diversi concorrenti, ma anche la sesta – andata in onda Giovedì 6 Ottobre – non è stata affatto da meno.

Dopo aver salutato il pubblico da casa e quello in studio, le due opinioniste e i Vipponi in casa, Alfonso Signorini è subito entrato nel vivo della puntata ed ha iniziato ad affrontare i temi caldi della diretta. Il ‘caso’ Marco Bellavia – nonostante siano trascorsi giorni dal suo ritiro – continua a far parlare. Ed è per questo che il padrone di casa si è sentito in diritto di affrontare nuovamente l’argomento, chiedendo ad ognuno dei concorrenti in gioco il loro stato d’animo. Tutti si sono mostrati piuttosto risentiti e pentiti di quanto successo nei giorni scorsi ed hanno dichiarato di essere ben felici di accogliere nuovamente il loro ex compagno di viaggio per un confronto.

Chiusa la ‘parentesi’ Marco Bellavia e letta in diretta la lettera di quest’ultimo ai suoi coinquilini, Alfonso Signorini è ritornato in studio ad affrontare un altro argomento noncurante del fatto che da lì a poco sarebbe successo l’impensabile. Non solo, infatti, c’è stata una furiosa lite che ha coinvolto persino il conduttore, ma lo stesso si è trovato costretto a prendere una decisione shock.

Prima la furiosa lite al GF Vip, poi la decisione shock: cosa ha fatto Alfonso Signorini

Dopo la furiosa lite tra Attilio Romita e Charlie Gnocchi nella casa del GF Vip, sembrerebbe che anche i nervi di Alfonso Signorini sia stati messi a dura prova nel corso dell’ultima diretta del GF Vip. Dopo aver parlato di Marco Bellavia con tutti i suoi ex compagni di gioco, infatti, il conduttore ha affrontato un argomento parecchio discusso in questi ultimi giorni: l’abbandono di Sara Manfuso dalla casa.

Già nel corso della puntata precedente, Sara Manfuso aveva chiaramente espresso in diretta il suo desiderio di voler abbandonare la casa del GF Vip, ma era stata convinta dallo stesso conduttore a rimanere e a continuare il suo percorso. A distanza di poco meno di 48 ore dall’accaduto, però, la bella opinionista ha ugualmente abbandonato il gioco, lasciando tutti senza parole. Cos’è successo?

A parlare per la prima volta dell’accaduto, è stata la diretta interessata! Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, la Manfuso ha spiegato il motivo del suo abbandono. “Non potevo pensare di concorrere a un montepremi e continuare a giocare, dopo che su quella casa pendeva per me un’accusa troppo pesante”, ha iniziato a dire. Spiegando che l’accusa di bullismo che era passata anche nei suoi confronti nel corso della puntata scorsa, andava contro i suoi principi. Tutto sembrava essere chiarito, ma invece non è stato affatto così.

Dopo aver spiegato cosa l’ha spinta ad aver abbandonato la casa, Sara Manfuso ha continuato a dire di non essersi sentita tutelata quando lei – vittima di violenza sessuale – è stata protagonista di un episodio in cucina con Giovanni Ciacci che l’ha fatta particolarmente soffrire. “Mi ha toccato il c**o e mi ha detto ‘simuliamo una violenza’, io ho riso ma per l’imbarazzo. Nessuno mi ha chiamato in confessionale per chiedermi come stavo”, ha detto ancora la Manfuso. Le parole di Sara, nel frattempo, hanno scatenato il ‘caos’: da una parte, infatti, c’è Giovanni Ciacci che si ‘difende’ da questa accusa, dall’altra c’è Alfonso Signorini che dice a Sara di non aver dato onore alla sua storia. “Io dico che se uno mi tocca il c**o e non mi va, non sorrido e gli tiro un ceffone. Se ti ha dato fastidio, potevi dargli un calcio nel sedere. Ma Sara, non fa onore alla tua storia”, ha detto.

A questo punto, però, lo scontro è inevitabile! Alfonso Signorini, infatti, è un furia ed invita la Manfuso ad abbandonare lo studio. “Avresti potuto trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa. Grazie di avermi preso per i fondelli ogni volta che ti dicevo resta e tu mi dicevi di sì”, ha concluso.

