Scoppia in lacrime all’improvviso: momento durissimo per l’allievo di Amici 22; cosa è successo.

L’avventura degli allievi di Amici 22 è entrata ormai nel vivo. La nuova classe della scuola più famosa della tv si è formata da qualche settimana e i concorrenti dovranno fare di tutto per tenersi stretto il proprio banco.

Nonostante siano entrati nella scuola, infatti, gli allievi sono continuamente a rischio e dovranno dimostrare ai propri professori di meritarsi il posto. Anche perché i casting continuano ininterrottamente e, in qualsiasi momento, i prof possono decidere di sostituire gli allievi con nuovi sfidanti. In attesa di scoprire chi resterà nella scuola e chi, purtroppo, dovrà andare via, vi parliamo di uno degli allievi di questa edizione che non sta vivendo un periodo felicissimo. La sua avventura ad Amici 22 non è iniziata nel migliore dei modi e, nel corso del daytime di oggi, ha spiegato cosa si nasconde dietro il suo momento di difficoltà. Il ballerino è scoppiato in lacrime e si è sfogato durante le prove.

Amici 22, il ballerino scoppia in lacrime: “Sono tante cose”, cosa è successo

Un vero e proprio momento di sconforto per uno dei protagonisti della ventiduesima edizione di Amici 22. Nel bel mezzo di una lezione di ballo, l’allievo è scoppiato in lacrime, non riuscendo a portare avanti la lezione. “È un mix di pensieri, lo sai che sono molto emotivo. Quando cerco sempre di fare il forte, ma in realtà non lo sono. Sono confuso”, dichiara il ballerino a Umberto, il professionista con cui stava facendo lezione. Di chi stiamo parlando?

Di Mattia Zenzola, il ballerino di latino che è tornato ad Amici dopo l’infortunio che lo ha costretto a lasciare la scuola l’anno scorso. E, a quanto pare, proprio dalla sua uscita nella passata edizione è iniziato un periodo molto duro: “Da quando sono uscito l’anno scorso è stato difficile, tanto. Ho pensato tanto in quel periodo, mi ero promesso di essere tanto forte, in generale, e sento che non ci sto riuscendo bene. Sento che posso dare tremila volte di più. Non sono insoddisfatto, ma sento che non sono io al 100%”.

Il ballerino di Raimondo Todaro spiega di non sentirsi pienamente in forma per vari motivi: “Un po’ questo, un po’ la mancanza di varie persone…”, e non è tutto. Mattia ammette che, prima di iniziare il suo secondo percorso ad Amici, pensava di non farcela: “È stata tosta, ma mi dicevo sempre ce la devo fare, e ce l’ho fatta, sono contentissimo. Ma mi dà rabbia che entro a lezione e i primi dieci minuti sono confuso, non sono al 100%. Sono tante cose, mancanze, paura di deludere. Non mi può aiutare nessuno in questo momento”.

Dopo la chiacchierata con Umberto, Mattia si sfoga anche con alcuni amici in casetta, che hanno subito notato che qualcosa non andava. I concorrenti hanno cercato di consolare il ballerino, dandogli la giusta carica per continuare al meglio l’avventura.