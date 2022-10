Spiacevolissimo incidente al GF Vip: brutto spavento per tutti, cos’è successo

Spiacevolissimo incidente al GF VIP: senza alcun dubbio deve essere stato un brutto spavento per tutti, cos’è esattamente successo.

Se la lite shock che ha visto protagonista Alfonso Signorini non è bastato ai telespettatori per restare inchiodati al piccolo schermo, ci ha pensato il brutto incidente accaduto in diretta a lasciare tutti con la bocca aperta. Cos’è successo? Procediamo con ordine!

Una sesta puntata del GF Vip decisamente scoppiettante, quella andata in onda Giovedì 6 Ottobre. A partire dalla lettera che Marco Bellavia ha voluto scrivere ai suoi ex compagni di viaggio fino al furioso scontro tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso, l’ultima diretta del GF Vip si è confermata totalmente imperdibile.

Così come tutti gli appuntamenti precedenti, anche in questo andato in onda qualche ora fa non è assolutamente mancato nulla! Sono stati tantissimi i momenti emozionanti e di scontro, ma non sono mancati nemmeno ‘attimi di paura’. Nel bel mezzo della puntata, infatti, si è verificato un brutto incidente, che ha fatto spaventare un po’ tutti i presenti a casa e in studio.

Brutto incidente in diretta al GF Vip: grosso spavento, cos’è accaduto

Non sempre può filare tutto liscio come l’olio. Ci sono occasioni in cui l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, giocando davvero dei brutti scherzi! Lo sa bene l’ex volto del GF Vip che è stata la protagonista di un spiacevole incidente in diretta, facendo spaventare tutti i presenti in studio. Fortunatamente, non è successo affatto nulla di grave e l’amato volto tv si è immediatamente ripreso, ma si può chiaramente comprendere che deve essere stato davvero un brutto spavento. Cos’è successo?

Volto indiscusso della scorsa edizione del GF VIP, Carmen Russo è ritornata nell’amato reality di Canale 5. Seduta dietro Giovanni Ciacci e Sara Manfuso, l’amata ballerina tv ha dimostrato quanto sia ancora affezionata al programma e come segua attentamente tutte le dinamiche del gioco.

Inutile dirvi che anche Alfonso Signorini, calmate un attimo le acque, ha voluto chiamare la sua ex Vippona al centro studio per darle il saluto che tanto merita. Fin qui tutto bene, potremmo dire, ma molto presto è successo qualcosa di impensabile. Nel raggiungere il padrone di casa al centro studio, Carmen non si è resa conto del gradino ed è clamorosamente caduta. “Le gambe non rendono più, hai visto”, ha ironizzato la Russo.

Fortunatamente Carmen Russo non si è assolutamente fatta niente e si è immediatamente rialzata, ma immaginiamo solo che il suo spavento deve essere stato davvero enorme.

Non è assolutamente la prima volta che accade…

Sembrerebbe proprio che l’energia di Carmen Russo non sia affatto la prima volta che gli gioca brutta scherzi! Qualche ora fa, come dicevamo, l’amata ballerina è caduta nello studio del GF Vip per raggiungere Alfonso Signorini al centro studio, ma come dimenticare quello che è successo all’ex Vippona a Bella Mà, la trasmissione di Pierluigi Diaco? Davvero impossibile! Anche in questo caso, infatti, la bella Russo ha rischiato davvero grosso, ma si è facilmente ripresa.