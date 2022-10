E’ stata esclusa da Amici: arriva il commento del suo compagno per darle forza

E’ stata esclusa da Amici e dopo l’inizio del talent show è arrivato il commento del suo compagno per darle forza.

Amici di Maria De Filippi è iniziato da qualche settimana con la nuova edizione. Nella prima puntata abbiamo scoperto i nomi dei nuovi allievi. Ci sono state le prime lezioni e hanno fatto seguito le prime gare. La scorsa volta abbiamo assistito già ad una sospensione della maglia.

Alessandra Celentano ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti del suo allievo, Ramon. In studio ha mostrato tre foto. Nella prima il ballerino aveva dei pantaloncini che secondo la maestra non sono consoni per stare in una casetta, dove ci sono le telecamere; nella seconda aveva portato il microfono alla testa per provare dei passi di latino e nella terza stava facendo una maschera al viso, cosa che, come consigliato dalla Celentano, doveva fare in bagno. Quando è iniziata la nuova edizione abbiamo visto che ci sono stati dei piccoli cambiamenti.

Dietro al banco dei professori mancano due insegnanti che eravamo abituati a vedere lì. Parliamo di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Quest’anno al loro posto ci sono Arisa che ha già avuto modo di svolgere il ruolo nel 2020 e Emanuel Lo. Per questo, dopo essere stata esclusa da Amici, il suo fidanzato le ha voluto fare una dedica speciale.

Dopo essere stata esclusa da Amici arriva il commento del fidanzato: cosa ha detto

Nella ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi mancano due insegnanti che siamo sempre stati abituati a vedere e ad apprezzare, Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Entrambe hanno parlato di questa loro assenza. L’ex maestra di canto aveva detto che tra lei e Maria, nonostante l’assenza nel programma, il rapporto non era assolutamente cambiato.

Lo stesso è stato riferito da Veronica. Sembrerebbe che la scelta di non affidarle più il posto di insegnante sia dovuto ad un semplice cambiamento partito dagli autori. Ha riferito che è strano non vedersi in quel posto che per 10 anni è stato suo ma che questo non ha portato a rancori con la conduttrice. Quando il talent ha avuto inizio il fidanzato della ballerina ha commentato sui social lasciandole un messaggio per darle forza.

Andreas scrive che in questi anni tantissimi ballerini, coreografi, colleghi si sono ispirati a lei, al suo stile e alla sua visione. Ha creato talenti facendo solo ciò che amava. Dice che nonostante le pugnalate che la sua compagna riceve e ha ricevuto porge sempre loro un sorriso. La invita a continuare a fare ogni cosa con lo stesso sorriso perchè a differenza di tanti altri lei ama davvero il suo lavoro: “Scrivo questo perchè so che oggi con l’inizio di una nuova edizione di Amici può farti strano non vederti lì… sono qui a sostenerti”, e conclude: “Pensa quanto altro hai ancora da dare e fare”.