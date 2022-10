Uomini e Donne, “Caso disperato”: il duro attacco a Ida Platano arriva proprio da lui

Il commento su Ida Platano, tra le protagoniste indiscusse di Uomini e Donne: un attacco durissimo da parte dell’ex volto del programma.

Se Gemma Galgani è diventata ormai un personaggio simbolo di Uomini e Donne, per anni dominato dalle sue storie d’amore finite male, la sua erede nel famoso dating show di Canale 5 è, a detta di tutti, la bellissima Ida Platano. Quest’ultima è stata protagonista di vari incontri sfortunati da quando è nel programma, tra cui l’infinito tira e molla con Riccardo Guarnieri.

Soprattutto la scorsa stagione, per la parrucchiera bresciana è stata intensa e particolarmente difficile: la frequentazione con Marcello, con Diego Tavani ed Alessandro Vicinanza si sono concluse con un nulla di fatto. A completare l’opera, c’è stato poi il clamoroso ritorno in studio di Riccardo, per il quale lei stessa ha più volte ammesso di provare ancora dei sentimenti.

Con l’affascinante cavaliere pugliese, però, nonostante gli innumerevoli chiarimenti, liti e riappacificazioni, le vecchie incomprensioni continuano ad ostacolare un possibile ritorno di fiamma. Ovviamente, proprio come con Gemma, Tina Cipollari non risparmia durissime critiche alla Platano che, proprio durante la puntata di oggi, è stata fortemente attaccata di nuovo dall’opinionista. Argomento dell’accesa discussione è stato l’interesse che Alessandro Vicinanza sta mostrando per Roberta Di Padua, dopo aver dichiarato poche settimane fa di provare ancora qualcosa di forte per Ida.

Oltre alla Cipollari, in queste ore anche una vecchia conoscenza della trasmissione ha criticato aspramente il suo comportamento e ha fatto anche un paragone tra lei e Gemma. Indovinate di chi si tratta!

Uomini e Donne, feroce attacco a Ida Platano: “Gemma ha un’altra classe”

Sulle pagine del settimanale Nuovo, Giorgio Manetti ha dichiarato in un’intervista di non vedere assolutamente in Ida platano l’erede di Gemma. Il famoso “gabbiano”, protagonista di una vera ‘Odissea’ con la Galgani durante le edizioni del programma a cui ha partecipato, ha espresso chiaramente il suo pensiero sulla parrucchiera bresciana.

A suo giudizio, la Platano non potrebbe mai sostituire pienamente la sua amica perché priva della stessa classe: “Gemma rispetto alla sua amica è un’altra cosa. Lei ha un’altra classe e sa fare davvero il personaggio”. Secondo l’ex cavaliere fiorentino, che definisce Ida “un altro caso disperato”, tra le due non ci sarebbe paragone.

Riguardo alla sua ex, Manetti non sembra convinto che se la stia passando poi così bene: “Non mi pare sia una gran vita la sua”, ha detto riferendosi al suo ritorno a Torino dopo due anni trascorsi a Roma. “Deve riscendere una volta a settimana per registrare”, sottolinea.

Secondo voi, l’opinione di ‘George’ non è molto lontana dalla realtà o anche voi siete tra coloro che vedono in Ida l’erede della Galgani?