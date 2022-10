Uomini e Donne, avete mai visto la mamma di Lavinia? Sono identiche; la somiglianza vi lascerà di stucco.

È una delle protagoniste assolute della nuova edizione di Uomini e Donne. Sulla sedia rossa più famosa della tv a settembre si è seduta lei, Lavinia Mauro, una delle nuove troniste del dating show di Canale 5.

Una ragazza semplice, che in poco tempo ha mostrato già le sue fragilità, toccando il cuore dei telespettatori. Riuscirà a trovare il grande amore grazie alla trasmissione di Maria De Filippi? In attesa di scoprirlo, vi mostriamo uno scatto che vi lascerà senza parole. Avete mai visto la mamma della tronista? La somiglianza vi lascerà di stucco: sono identiche. Ecco uno scatto condiviso proprio da Lavinia sul suo canale ufficiale di Instagram

Lavinia è la nuova tronista di Uomini e Donne: eccola con la sua mamma, somiglianza incredibile

Lavinia è una delle due troniste di Uomini e Donne: al suo fianco Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Anche Lavinia è già apparsa nel dating show di Canale 5 diversi anni fa, tra le fila della corteggiatrici del tronista siciliano Nicolò Brigante. Niente lieto fine per lei, che a distanza di qualche anno ha deciso di rimettersi in gioco nel programma, ma stavolta nelle inedite vesti di tronista. In studio ha già adocchiato diversi ragazzi, tra cui Francesco ed Alessio: uno di loro riuscirà a rubare il cuore alla dolce romana? A darle consigli nel corso della sua avventura in tv ci pensa anche la sua mamma…

“Io e mia mamma siamo una sola cosa, le ho mostrato una tua foto e mi ha detto che sei bellissimo!”. Lo ha confessato Lavinia, nel corso di una delle esterne col suo corteggiatore Alessio. Poche e semplici parole, che descrivono il rapporto speciale che la nuova tronista ha con la sua mamma.

Mamma che appare anche in diversi scatti presenti sul profilo social della 26 enne romana, studentessa di Scienze Politiche e relazioni internazionali. “Orgogliosa di essere la tua fotocopia”, ha scritto Lavinia nella didascalia di una foto che la ritrae proprio accanto alla sua mamma. La somiglianza tra le due è davvero incredibile, date un’occhiata:

Eh si, Lavinia e la sua mamma sono davvero due gocce d’acqua! Stesso taglio di occhi e stesse labbra: una bellezza raffinata ed elegante. Non ci resta che attendere per scoprire se la bellissima Lavinia riuscirà a trovare la sua anima gemella nella trasmissione di Canale 5. Noi non possiamo che augurarglielo. Voi state seguendo il suo percorso sul trono di Uomini e e Donne? Le anticipazioni delle ultime registrazioni parlano di un bacio tra la tronista ed uno dei suoi corteggiatori…