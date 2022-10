Uomini e Donne, “Scoprii di essere incinta, persi il bambino”: il dramma mai raccontato

Una delle protagoniste di Uomini e Donne rivela per la prima volta il dramma vissuto: era incinta, ma perse la sua creatura.

Centinaia di persone hanno attraversato in oltre vent’anni lo studio di Uomini e Donne, programma condotto con enorme successo da Maria De Filippi dal lontano 2001, almeno nella formula di dating show per cuori solitari. Tantissimi i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over che tengono compagnia al pubblico da decenni con le loro storie più o meno romantiche.

Alcuni, soprattutto i ‘seniores’ sono rimasti a lungo nella trasmissione fino a diventare dei veri e propri personaggi, suscitando anche polemiche talvolta. Il magazine di approfondimento sulle dinamiche del programma soddisfa molte delle curiosità dei telespettatori. Qui, tramite delle interviste a dame e cavalieri o a tronisti e corteggiatori, vengono svelati spesso dettagli inediti del loro percorso nel dating o della loro vita privata.

E’ quanto ha fatto uno dei volti storici del parterre femminile, una donna molto discussa ma anche tanto amata. In questi anni è stata protagonista delle storie più famose e seguite della trasmissione. Spesso al centro dell’attenzione in studio per i continui litigi con Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha raccontato alla rivista un drammatico episodio del suo passato tenuto nascosto finora.

Uomini e Donne, dramma da brividi: “Ero incinta persi il bambino”

E’ l’ormai famosissima Gemma Galgani a rivelare per la prima volta in assoluto a Uomini e Donne Magazine quello che molto probabilmente è l’episodio più doloroso della sua vita. Una vita che l’ha vista convolare a nozze una sola volta. Il suo ex marito è Francesco D’Aqui con cui ha vissuto un intenso amore di gioventù: “Eravamo giovani, lui anche più di me. Siamo quasi scappati di casa per vivere il nostro amore, che i nostri genitori non assecondavano”.

Terminato quel matrimonio, intorno ai 40 anni, la dama torinese incontrò un secondo grande amore, Marcello. Con lui non ha avuto figli perché, come raccontò al settimanale Chi, fu condizionata dalla mentalità delle vecchie generazioni secondo cui a quell’età sarebbe stato troppo tardi per diventare madre.

Ora per la prima volta, la Galgani rivela al magazine del programma un’altra verità: “Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso”. Com’è facile immaginare, per lei si è trattato di un dolore difficile da superare e di un ricordo per il quale ancora oggi non riesce a trattenere le lacrime. Gli anni poi sono passati, tra il lavoro e gli impegni quotidiani e quel sogno per lei non si è più realizzato.

Gemma continua però a sperare nell’amore: riuscirà ad incontrarlo prima o poi?