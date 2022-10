Antonella Clerici ha voluto dirlo a tutti: momento commovente in trasmissione

Nella famosa trasmissione di Antonella Clerici il pubblico ha vissuto un momento commovente: cosa ha detto la conduttrice a tutti.

Il bello della diretta è proprio questo: il pubblico non si aspetta nulla di tutto quello che verrà mandato in onda. È proprio quello che è successo nel corso di una delle recentissime puntate di È sempre mezzogiorno, trasmissione di successo condotta da Antonella Clerici.

Qualche tempo fa, è stata la splendida Antonella Clerici a ricevere una sorpresa dietro le quinte di È sempre mezzogiorno, ma stavolta l’amata conduttrice tv non ha potuto fare a meno di sorprendere il suo pubblico con un discorso davvero da brividi. Non è assolutamente la prima volta che l’Antonellina nazionale sceglie di iniziare in modo totalmente diverso dal solito l’appuntamento quotidiano col suo programma, ma questa volta con le sue parole ha davvero emozionato tutti i presenti in studio e quelli a casa.

Per capire cos’è esattamente successo, bisogna andare un attimo indietro nei giorni ed andare al 4 Ottobre scorso quando, in occasione di San Francesco, Antonella Clerici si è lasciata andare ad un discorso davvero emozionante.

Momento di commozione nella trasmissione di Antonella Clerici: cos’è successo

Un momento davvero commovente, quello che Antonella Clerici ha regalato agli spettatori della famosa trasmissione del mezzogiorno, riservando loro delle parole davvero da brividi.

Che la conduttrice avesse un rapporto trasparente e speciale col suo pubblico, ce ne eravamo già ampiamente accorti, ma queste parole che ha dedicato ad ognuno di loro in occasione di San Francesco ce ne da proprio la conferma. Iniziata leggermente in ritardo rispetto al solito, la puntata di È sempre mezzogiorno del 4 Ottobre scorso si è aperta in modo piuttosto ‘particolare’. “Mi piacere ricordare una frase bellissima di San Francesco”, ha iniziato a dire la conduttrice tv. Continuando, poi, a dire “Chi lavora con le sue mani è un lavoratore, chi lavora con le sua mani e la sua testa è un artigiano, chi lavora con le sue mani la sua testa e il suo cuore è un artista”, suscitando gli applausi del pubblico in studio.

Ai telespettatori da casa, infine, Antonella Clerici ha mandato un dolce augurio. “Spero che arrivino a casa un po’ di cuore, empatia, compagnia e sorrisi”, ha concluso.