Bordata al GF Vip da parte di un personaggio famosissimo: “Chiudete baracca”, parole dure che non sono passate inosservate.

Quanto accaduto a Marco Bellavia nella casa del GF Vip ha scosso tutti. Sui social non si parla di altro da diverse settimane e, a quanto pare, si continuerà a farlo ancora per molto.

Nel corso della puntata di lunedì, l’ex volto di Bim Bum Bam ha rotto il silenzio, inviando una lettera ai suoi ex coinquilini e annunciando che, presto, sarà pronto per un faccia a faccia con ognuno di loro. Coinquilini che, fatta eccezione per poche persone, non hanno accolto la richiesta di aiuto di Marco che, dopo alcuni giorni davvero difficili, ha deciso di lasciare per sempre in gioco. In difesa di Bellavia sono scesi in campo tantissimi personaggi famosi, oltre ai milioni di telespettatori del reality. Proprio qualche ora fa, un altro volto noto del mondo dello spettacolo ha voluto dire la sua, affidando ad un commento su Twitter il suo pensiero sulla vicenda. Un pensiero durissimo, che racchiude un ‘consiglio’ ben preciso per gli autori del GF: quello di rivoluzionare completamente il cast dell’edizione.

“Chiudete baracca”: il noto personaggio si scaglia contro il GF Vip

Continuano le polemiche in merito a quanto accaduto nella casa del GF Vip 7 nelle prime settimane. La mancanza di empatia e sensibilità della maggior parte dei concorrenti nei confronti di Marco Bellavia ha indignato tutti. Inevitabili i provvedimenti che la produzione ha dovuto prendere per alcuni dei vipponi, prima tra tutti Ginevra Lamborghini. La sorella maggiore di Elettra Lamborghini è stata squalificata dal gioco, dopo la frase che tirava in ballo una piaga come il bullismo. Non solo, anche Giovanni Ciacci ha dovuto lasciare definitivamente la casa, dopo essere risultato il meno votato in un televoto flash aperto in diretta da Alfonso Signorini. Per qualcuno, però, tutto questo non è bastato.

C’è chi ha sottolineato come la cosa più giusta sarebbe stata chiudere proprio questa edizione, per dare il via ad una nuova avventura, con concorrenti completamente diversi. A dichiararlo è stato Rocco Siffredi, che ha detto la sua sul reality show di Canale 5 attraverso un tweet condiviso qualche ora fa sul suo canale. Ecco le sue parole, che non sono passate affatto inosservate: “Ciò che si è verificato al GF Vip nei confronti di Marco è inaudito! La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani”.

Parole dure, quelle dell’attore a luci rosse, che hanno trovato l’appoggio di diversi telespettatori del reality, che avrebbero preferito provvedimenti più duri anche nei confronti di concorrenti ancora in casa. E voi, siete d’accordo con le parole di Siffredi?