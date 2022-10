“Decido io quanto vivere”: la ‘Vippona’ confessa di aver pensato al suicidio da ragazza

Confessione sconvolgente quella fatta dalla Vippona durante una chiacchierata in giardino con una coinquilina: anni fa pensò al suicidio.

La casa del GF Vip è da sempre un luogo in cui i concorrenti, oltre a mettersi in gioco, hanno modo di esplorare a fondo la propria interiorità e confrontarsi anche con i ‘mostri’ del passato. Ovviamente, questi momenti danno origine spesso a profonde crisi, ma è proprio da tali introspezioni che ha l’occasione di far pace con sé stessi e di rinascere a nuova vita.

L’assoluta mancanza delle distrazioni come tv, social, giornali e libri, fa sì che inevitabilmente la mente scorra a ritroso nel tempo e faccia i conti con episodi drammatici che si è cercato e creduto di dimenticare. Perfino i concorrenti apparentemnete più sereni e spensierati, messi faccia a faccia con il loro passato, ad un certo punto ‘crollano’. E’ il caso di Luca Salatino che inaspettatamente ha raccontato un dettaglio davvero impensabile.

L’ex tronista in questi primi 20 giorni non ha nascosto di sentire molto la nostalgia della sua fidanzata Soraia: “Non c’è un istante che non mi manca“. Per il resto, Luca è decisamente uno degli abitanti più allegri della casa e in puntata ci fa divertire con le clip che mostratno le sue lezioni di ‘coatto’ ai coinquilini.

Di recente però anche lui ha confessato un retroscena inimmaginabile. Dopo aver espresso alcune considerazioni sull’ansia e aver detto che secondo lui essa è uno stato d’animo che va accettato e non represso, ha rivelato: “Pensa che io volevo togliermi la vita in passato”. Non è però l’unico Vippone ad aver attraversato una crisi del genere.

GF Vip, la ‘Vippona’ fa una terribile confessione: “Ho pensato al suicidio”

Anche Nikita Pelizon ha rivelato di aver pensato di farla finita quando era adolescente. L’ex concorrente di Pechino Express si trovava giorni fa a parlare in giardino con Wilma Goich, donna ed artista con una storia molto forte alle spalle. La cantante ha raccontato di aver sofferto per il suo matrimonio finito con Edoardo Vianello e soprattutto per il più grande dei dolori che un essere umano possa provare, cioè la morte di sua figlia, avvenuta due anni fa.

Anche Nikita ha avuto un passato piuttosto complicato ed ha voluto condividere la sua esperienza con la coinquilina: “Non è sempre una passeggiata semplice. Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato. Avevo poco più di 16 anni e ho pensato di andarmene – ha detto – E era arrivato il momento in cui pensavo di andarmene davvero. Avevo preparato tutto per farlo. Poi mi hanno fermata appena in tempo”.

Poi la Vippona ha concluso il suo discorso con una bellissima riflessione. oggi si rende conto di avere la possibilità di vedere il sole, le nuvole, parlare con le persone…tutte cose che non avrebbe potuto più fare se fosse riuscita nel suo tragico intento: “Sono felice che sia andata così”.

Avreste mai immaginato un retroscena così sconvolgente?