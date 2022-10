Episodio inaspettato per Alfonso Signorini: non l’avrebbe mai immaginato

Alfonso Signorini è stato il protagonista di un episodio del tutto inaspettato: il conduttore tv non l’avrebbe mai immaginato.

Dei giorni particolarmente intensi, quelli che ha vissuto Alfonso Signorini dopo il ritiro di Marco Bellavia dalla casa del GF Vip. Particolarmente ‘affezionato’ al cast di quest’anno e convinto che questo potesse essere completamente diverso rispetto a quelli degli anni scorsi, il padrone di casa ha dovuto fare i conti con un’amara verità: il malessere dell’ex volto di Bim Bum Bam che lo ha portato all’abbandono improvviso del gioco.

Se da una parte, però, Alfonso Signorini ha dovuto far fronte alla prima difficoltà di quest’anno e tutto il ‘caos’ mediatico che ne è conseguito, dall’altra l’amato conduttore del GF Vip è stato colto da una vera e propria sorpresa. Si tratta di un episodio del tutto inaspettato, che siamo certi che lui stesso non si sarebbe mai aspettato.

Alfonso Signorini, episodio del tutto inaspettato per lui: cos’è successo

È il conduttore del GF Vip da circa tre edizioni, ma da diversi anni a questa parte Alfonso Signorini è il direttore di ‘Chi’. È proprio sul famoso giornale che non solo si rintracciano succulenti ‘gossip’, ma anche una rubrica dove è lo stesso direttore a rispondere in prima persona. Ricordate, infatti, quando vi abbiamo raccontato il buon Signorini rispose ad una lettrice che aveva manifestato il suo dissenso per il bacio di Cecchi Paone e il suo nuovo fidanzato? Stavolta è successo qualcosa di molto simile, che ha ugualmente spiazzato tutti.

Tra le diverse lettrici che Alfonso Signorini, sembrerebbe che ci sia anche una sua vecchia amica del liceo. È proprio costei che gli ha recentemente scritto nella sua nuova rubrica sulle pagine del giornale ‘Chi’, rivelandogli di aver avuto una cotta per lui. Lei si chiama Emanuala ed ha raccontato di aver condiviso la stessa classe liceale con l’amato conduttore tv. Un episodio del tutto inaspettato, non credete? A quanto pare, però, non è l’unico. Dinanzi ad una ‘confessione’ del genere, il buon Signorini non si è affatto stato zitto. E non solo ha risposto alla sua lettrice, ma ha anche rivelato di essersi sempre accorto di questa cotta.

Chi è il suo attuale fidanzato?

Forse non tutti lo sanno, ma Alfonso Signorini ha vissuto dei mesi parecchio impegnativi anche dal punto di vista sentimentale. Fidanzato da ben 18 anni con Paolo Galimberti, il padrone di casa del GF Vip ha recentemente raccontato di aver chiuso la sua storia d’amore. Ancora prima che iniziasse questa settima edizione del reality, il conduttore tv si è raccontata a Il corriere della sera ed ha svelato che la sua relazione col buon Galimberti è giunta al termine. “È stata una decisione sofferta, ma dovuta”, ha spiegato.

Ad oggi, sembrerebbe che Alfonso Signorini abbia nuovamente ritrovato l’amore. Sul fortunato, purtroppo, si sa davvero pochissimo, ma sembrerebbe che anche lui non appartenga affatto al mondo dello spettacolo.