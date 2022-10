L’ex del famoso attore confessa: “Sono lesbica, l’ho capito a 35 anni”

L’ex fidanzata del famoso attore ha appena confessato di essere lesbica e di averlo capito all’età di 35 anni: la confessione.

Una rivelazione del tutto inaspettata, quella a cui si è lasciata andare alle pagine di Diva e Donna l’ex fidanzata dell’attore famoso. “Sono lesbica”, ha detto alle pagine del famoso settimanale.

Dopo essersi conosciuti da giovanissimi ai tempi dell’università, l’attore e la sua ex fidanzata hanno trascorso ben 10 anni di vita insieme. Quando, però, si sono resi conto che non erano più fatti per stare insieme, la coppia ha scelto di dirsi addio per sempre. Si tratta, senza alcun dubbio, di una scelta parecchio sofferta, che non ha portato bene poco dolore, ma a quanto pare inevitabile. Ad oggi, l’amato attore italiano si dice felice ed innamorato della sua attuale moglie e, insieme alla loro figlia, sembrerebbero aver raggiunto l’apice della felicità. Sulla sua ex fidanzata, invece, abbiamo poche notizie sul suo attuale status sentimentale, ma su una cosa è certa: le piacciono le donne!

L’ex fidanzata dal famoso attore rivela di essere lesbica: cosa ha detto

Se il dramma dell’ex Vippona recentemente raccontato ha lasciato tutti senza parole, anche questa rivelazione non passerà affatto inosservata. Nel corso di una sua intervista a Diva e Donna, l’ex fidanzata del famoso attore ha raccontato di aver capito di provare attrazione verso le donne. Questa ‘nuova’ consapevolezza, stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe essere stata piuttosto graduale e del tutto naturale. “Non è stato uno strappo. È come se esserlo fosse stato parte di me da sempre per quanto sia emerso tra i 34 e i 35 anni”, ha spiegato alle pagine del giornale.

Ancora prima di conoscere Antonella Luizzi, sua moglie dal Luglio del 2020 e madre del piccolo Pietro nato nel 2021, Lino Guanciale ha avuto una lunga relazione con Antonietta Bello. La loro storia d’amore, da quanto si apprende dal web, è giunta al capolinea nel 2018 dopo ben 10 anni d’amore, ma ancora oggi continuano ad avere un rapporto d’amicizia.

È proprio la giovanissima Antonietta che, sulle pagine di Diva e Donna, ha confessato di essere lesbica e di provare attrazione nei confronti delle donne. “Ho capito che avere una relazione con una donna significa non avere binari prescritti su come ci si deve comportare e su cosa bisogna desiderare”, ha spiegato. “Ho sentito un’enorme possibilità di costruzione del rapporto: non c’era nulla di scritto, era tutto da creare”, ha concluso.

Chi è Antonietta e come ha conosciuto Lino?

Siamo certi che anche voi vi starete ponendo questa domanda: chi è Antonietta Bello? Forse non tutti lo sanno, ma – così come il suo ex fidanzato – anche la giovanissima ragazza ha una passiona per la recitazione tanto da essere un’attrice di successo. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che sia stata proprio la passione per il cinema ad aver unito la coppia. Sapete, infatti, come si sono conosciuti? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due si siano conosciuti quando Antonietta era all’università e Lino Guanciale era andato lì per tenere un corso. “Mi ha chiamato perché voleva fare dei provini per entrare in una scuola importante di recitazione. L’ho aiutata, l’ho seguita e da lì è nato il nostro amore”, ha raccontato l’attore.

La rottura tra Antonietta e Lino, come raccontato a Diva e Donna, non è stato affatto traumatico, ma piuttosto doloroso. “Dopo tutto l’amore che c’era stato e 10 anni di vita insieme, era un fallimento con cui dovevo fare i conti. Dovevo partire da zero”, ha spiegato l’attrice.

Ad oggi Antonietta è fidanzata? Assolutamente no, ma ha avuto una relazione con una donna per diversi mesi ed “è stato bellissimo”.

“In una relazione tra uomo e donna ci sono dei ruoli, tra due donne no”, ha spiegato. In bocca al lupo!